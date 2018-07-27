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Орбакайте на «Жаре»: с косой и в розовых туфлях
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Орбакайте на «Жаре»: с косой и в розовых туфлях 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Певица оказалась единственной, кто выбрал для фестиваля на берегу моря черное платье.
Певица прилетела вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым на второй день фестиваля. С утра пара отправилась гулять по старому городу и есть местные сладости, а вечером Кристина появилась на ковровой дорожке.
Кристина Орбакайте
Кристина оказалась единственной из звездных гостей в черном длинном платье… Видимо, собираясь на фестиваль, певица и не думала, что в Баку 38 градусов жары даже ночью. Образ оживили разве что яркие розовые туфли с бантами и… прическа! Орбакайте небрежно собрала волосы в косу.
«Баку прекрасный. Я люблю старый город и башню (Девичья башня — древняя крепостная постройка у прибрежной части «Старого города» — прим. Wdays.ru). Днем погуляли и вкусно поели», — призналась певица журналистам.
А после дорожки певица снова сменила наряд на блестящее серебряное платье в пол… И уже в нем блестала остаток вечера.
Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)
27 Июл 2018 в 11:50 PDT  Напомним, фестиваль на берегу Каспийского моря проводится в третий раз. В столицу Азербайджана в этом году съехалось более 200 артистов. Любопытно, что многие гости прилетели в Баку и просто отдохнуть. Так свой отпуск на «Жаре» решили провести Дмитрий Песков и Татьяна Навка, а также поддержать друзей прилетела дизайнер Белла Потемкина.
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