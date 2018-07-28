Чем короче, тем лучше: Кто из звезд предпочитает носить мини юбки

Если природа одарила красивой фигурой и безупречными ногами, то почему бы не подчеркнуть их красоту?! Наверно именно поэтому в 60-х годах появились на свет первые короткие платья и мини-юбки. Чем короче, тем лучше: Кто из звезд предпочитает носить мини юбкиЕсли обратиться к истории, то мы узнаем, что в мини-юбки когда-то одевались преимущественно танцовщицы, циркачки или женщины других «легкомысленных» профессий, остальные же предпочитали носить миди и длинные. Но, учитывая тот факт, что на сегодняшний день мини-юбки прочно обосновались в наших гардеробах, желание носить их, видимо, возникало у большинства женщин. Сейчас длиной юбки или платья уже никого не удивить. На улицах можно встретить девушек в мини, микро, миди и макси. Звезды так же носят вещи разной длины, но все же есть среди них те, которые однозначно предпочитают мини, нежели любую другую длину. Дуа Липа

Тейлор Свифт

Кендал Дженнер

Оливия Кульпо

Кайли Дженнер

Блейк Лайвли

Кимберли Гарнер