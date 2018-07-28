Эрик Индиков побывал во Владимире

фото fb.ru В Загородном парке в кафе «Vania» прошла закрытая вечеринка, где был представлен новый бренд российской косметики. К слову, кто так же, как и я, каждый раз думает, куда бы сходить в приличное место, рекомендую присмотреться к этому развивающемуся району областного центра.

Косметический бренд владимирскому бомонду представлял не кто иной, как сам Эрик Индиков — человек, которого многие знают как одного из соведущих известной передачи «Модный приговор». Профессиональный визажист с удовольствием делал селфи и просто фото с гостями и кроме собственно рассказа о новой косметике и ее достоинствах провел мастер-класс для девушек и женщин по правильности нанесения макияжа.

Среди присутствующих на мероприятии особо выделялись две группы: первая — жены и дочери состоятельных людей и профессиональные имиджмейкеры.

Конечно, не обошлось и без присутствия владимирского представителя известного немецкого автомобильного бренда — того самого, который, собственно, и ассоциируется у многих с понятием богатства и роскоши. А потому у автомобиля этой марки не иссякала толпа желающих сфотографироваться. Жаль только, что фотограф основное внимание в фотокомпозиции отдавал не самим моделям, а автомобилю.

По окончании презентации любой и каждый мог купить понравившуюся косметику. Любой и каждый, кончено, условное обозначение, потому что стартовая цена продукции начиналась от 5000 рублей, что согласитесь, в кризисное время, далеко не каждому по карману.

Однако большинство дам сошлись во мнении, что новый российский косметический бренд имеет все шансы потягаться за славу с известными мировыми брендами, производящими средства для нанесения макияжа и саму декоративную косметику.