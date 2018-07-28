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Иди-ка ты на площадь, красавица! Сургутский марафон женственности
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Иди-ка ты на площадь, красавица! Сургутский марафон женственности 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Ксения Бублий — отчаянная девушка. Вот уже второй год подряд она насаждает в Сургуте флешмоб женственности, который во всём мире «празднуется» юбилейный десятый раз.
«Лабуда какая-то», — говорят мужчины, когда видят афишу мероприятия 1 августа.
«Наконец-то!», — расплываются в улыбке женщины, доставая с дальних полок яркие зонтики и бархатистые платья в пол. Все они организованными группами примчатся к памятнику богини Авроры в нужное время, чтобы почувствовать себя легко и непринуждённ. Одним словом — Женщинами!.
«Собрать много женщин в одном месте в одно время — не простая задача, — рассказала Ксения Бублий. Да еще и в длинных платьях. Но нам это удается. Зачем? Чтобы сами девушки почувствовали себя не вечно бегущими с пакетами из магазина, загнанными бытом и работой лошадками, а тем, кем они рождены — прекрасными созданиями.
Опять же — это отличный повод «выгулять» то самое платье, для которого все никак не найдется момента».
Помимо фотосессий и участия в женских хороводов, участниц будут ждать различные игры, загадки и секреты красоты. В перерывах между плетением венков и лотереей — выступления талантливых жителей города. Предполагается, что каждая из них придёт на флешмоб с цветком, который в конце вечера подарит любой из понравившихся незнакомок.
В этом году флешмоб женственности может стать одним из самых масштабных, потому что дарить подарки обольстительницам вызвался целый ряд известных компаний — от «Сургутского сыровара» до «Обской кузницы», а также известный салон элитных авторских ювелирных украшений, женский велнес-центр, дизайнер и многие другие.
Мужчинам вход разрешён! Начало в 18-00 на площади у Авроры.
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