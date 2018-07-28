Не по возрасту: 64-летняя супермодель оделась как девочка

А как вы считаете, ей идет?

Легендарная супермодель Кристи Бринкли даже не собирается заканчивать свою карьеру. В своем возрасте она снимается для модных журналов (в том числе и в купальниках) и порхает по всевозможным светским раутам. Но порой со своим желанием выглядеть как можно моложе Кристи слегка перебарщивает. Например, на одну из последних модных вечеринок Бринкли заявилась в наряде, который скорее подошел бы старшекласснице-выпускнице.

Игривое романтичное платье с нежным цветочным принтом и кружевными вставками, конечно, отлично сидело на фигуре Бринкли. Но все же на седьмом десятке модели стоило бы выбрать более «взрослый» образ. И хоть издалека Кристи и не отличить от юной девушки (чему, кстати, очень помогает умелый макияж и белокурые локоны), вблизи ее возраст все же выдают и не самая свежая кожа шеи и декольте, и пигментные пятна, и не такая уж упругая грудь в глубоком вырезе.

Впрочем, в своей любви к нарядам, которые больше подошли бы девочке-подростку, супермодель не одинока. Например, 56-летняя Сара Джессика Паркер — самый яркий пример звезды, которая, кажется, застряла в пубертатном периоде. На улицах ее можно увидеть в ярких колготках, блестящих туфлях, полупрозрачных пачках. И непременно с ярким макияжем.

А 72-летняя Шер? Да уж, от звезды, которая на восьмом дестяке выходит на сцену в блестящих париках и прозрачных комбинезонах, глупо было бы ожидать «учительских» костюмов в повседневной жизни. Шер не прочь продемонстрировать свои стройные ноги в обтягивающих лосинах или сетчатых колготках или, например, надеть цветастый балахон. Памела Андерсон , Голди Хоун, Сьюзан Сарандон — все они не прочь продемонстрировать фигуру на публике, забывая о своем возрасте. Больше таких звезд мы собрали здесь.

Ну, а что касается Кристи Бринкли, то в ее гардеробе провокационных туалетов наберется несколько десятков. Wday.ru выбрал самые спорные наряды звезды.

64-летняя Кристи Бринкли показывает худые ножки

29 звезд, наряды которых раскритиковали фанаты

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