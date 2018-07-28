Оксана Федорова о том, что творится в Музее моды, и какое она имеет к этому отношение

Прошел год с тех пор, как вы заняли пост директора Музея моды. Вы быстро согласились возглавить музей?

Когда поступило предложение возглавить Музей моды, я, к сожалению, вообще не знала о его существовании. Пришла сюда с представителями Департамента культуры, чтобы своими глазами увидеть то, с чем придется работать. Познакомилась с сотрудниками, оглядела выставочный зал. Какое-то время взяла «на подумать»: все-таки у меня дизайн-студия, где я гендиректор, благотворительный фонд… Я ждала разрешения — можно ли по закону совмещать все эти должности. Когда мне разрешили, мы провели пресс-конференцию, где присутствовали Александр Шумский (исполнительный президент Национальной палаты моды и президент Недели моды MBFW Russia. — Прим. SNC), Вячеслав Михайлович Зайцев, Александр Кибовский (глава Департамента культуры Москвы. — Прим. SNC). Объявили о моем назначении — и началась работа.

Не знаете, кто предложил вашу кандидатуру? Все же вы не самый очевидный вариант для музея, согласитесь.

Я не знаю точно. Но Департамент культуры активно сотрудничает с Национальной палатой моды, которую возглавляет Александр Шумский. Он же — глава MBFW Russia, Недели моды, в которой участвует мой бренд Ofera. Возможно, когда встал вопрос, что делать с Музеем моды, именно Александр Шумский меня порекомендовал.

На посту директора Музея моды вы сместили кандидата исторических наук Игоря Корнилова , человека с логичным бэкграундом для того, чтобы управлять музеем. Как вы считаете, какие качества для такой работы есть у вас?

У Игоря Корнилова закончился контракт. Решение департамента не продлевать его со мной никак не связано. Директор — это управленец. Это не работник выставочного цеха, не работник фонда, который систематизирует и изучает коллекцию, нет. Директор выстраивает организационную структуру учреждения и грамотно распределяет работу. Хорошо, когда у человека есть музейное образование, но одного этого недостаточно. Я кандидат юридических наук, что немаловажно на руководящей должности. Государственную работу я знаю по МВД — 11 лет в милиции. Опыт управления у меня есть. Я поняла, как функционирует музей, что ему необходимо, в чем его уникальность. Музей моды — по сути, единственная организация, которая может работать с современными дизайнерами. В данный момент идет разработка концепции развития: сегодня было первое установочное совещание, мозговой штурм.

Как вы видите будущее музея, чего ему не хватает? Заступая на пост, вы говорили о том, что собираетесь провести реформу.

Я вижу будущее музея как коммуникационной площадки, объединяющей людей, работающих в модной индустрии и изучающих моду. Экспонатов у нас не много — около 2200, наиболее полно представлены вторая половина XIX века и советский период (ценности — жилет XVIII века, отдельные дворянские и свадебные платья, но больше всего все же городского костюма XX века). А мы хотим показать моду с Петровского времени и дальше, чтобы зритель понимал, как она развивалась историческими периодами. То, чего у нас нет, планируем добрать диджитально — снять мини-фильм о развитии русского костюма. Конечно, нам нужны инвесторы, но без концепции их не будет. Все то время, пока я руковожу, мы приводили в порядок документооборот, финансовые дела, кадры, штатное расписание, должностные инструкции, тем более что в самое ответственное время от нас ушел главный бухгалтер, и все силы были брошены на то, чтобы закрыть дыры. Только сейчас появилось новое помещение — мы планируем расширяться. Также важно запустить собственную сувенирную продукцию. Уже обновили сайт. Без современных технологий — например, собственного YouTube-канала с вебинарами — развитие невозможно, и это мы тоже включаем в концепцию.

Про современность: с историческим костюмом и экспозицией все понятно. А все-таки на пресс-конференции Александр Шумский пообещал, что «одной из тем обновленного музея станет исследование современной моды». Это случится?

Мы уже начали работу с современными молодыми дизайнерами. Уже дважды на площадке Музея Москвы осуществили проект «Трибьют московских дизайнеров». Почти двадцать человек показали совершенно бесплатно свои работы. Посетителей — больше четырех тысяч человек за день. Также провели выставку «Символы моды. Энергия эпохи» в Хлебном доме музея-заповедника «Царицыно». Участие приняли молодые дизайнеры, которые черпают вдохновение в прошлом. «Архаика», «Византия», «Средневековье», «Барокко», «Русский стиль», «Прекрасная эпоха» и «Авангард» — секции экспозиции. Мы не должны забывать о нашем историческом наследии.

Я понимаю, для вас отсылки к прошлому очень важны. Даже в конкурсе «Молодой кутюрье», который проводит Музей моды, есть номинация «История и традиция» — одежда и образ по мотивам исторических и народных костюмов.

Этот конкурс был и до моего прихода в музей. Я хочу, чтобы он объединил все вузы, выпускающие дизайнеров, и проводился бы под эгидой мэра. Получив от мэрии субсидию или грант, мы могли бы дать молодым дизайнерам возможность представить коллекции на подиуме. Это будет существенная помощь.

А как вам то, что происходит с модой сегодня? Как вы это ощущаете?

Пришло время, когда независимо от статуса можно носить что угодно. То есть на официальную встречу прийти в джинсах и пуловере, например. Рамки стерты — глобализация.

По-моему, вы говорите очень правильную вещь, и все так. Но в то же время в описании конкурса «Молодой кутюрье» мы видим следующие номинации: «Деловой город (повседневная деловая одежда)», «Театральный вечер», «Креатив без границ (авангардный крой)»… Вот вы лично в 2018 году разделяете свой гардероб на «повседневный деловой» и «авангардный»?

Я и ношу, и произвожу одежду (имеется в виду бренд Ofera. — Прим. SNC) именно для деловых женщин, которые хотят выглядеть стильно и современно, при этом не лишая себя комфорта. Просто хорошая комфортная, качественная одежда для деловых женщин. Что касается тенденций, то их так много — с одной стороны, мода молодежная, а с другой — на подиум выходят возрастные модели. Агрессия и милитари — и элементы народности, орнаменты, сделанные своими руками, что очень ценится. Африканские мотивы, обувь на тяжелой «крестьянской» подошве. Мне кажется, народ сейчас не знает, куда податься. Слава богу, обещают, что к 2019 году прекратится уже история с хайпом, раскрученностью, гламуром. На острие снова будет женственность, минимализм, лаконичность: все будет элегантно, умеренно. На смену спортшику придет суперэлегант, на смену гламуру — бодипозитив.

Кто ваши любимые русские дизайнеры? Про кого, условно, стоит рассказать в музее?

(Улыбается, вздыхает). Вот это сложный вопрос. Хочется отметить Дашу Гаузер Алену Ахмадуллину , с чьей семьей я дружу… Аленин кутюр — это, безусловно, очень дорогая история, но Алена умело интерпретирует наши традиции — русские орнаменты, вышивку. А вот есть Гоша Рубчинский, который нам не принадлежит, — он там, на Западе, отвечает за поколение молодых дизайнеров. Есть Кирилл Гасилин, у меня в гардеробе несколько его вещей. Ксения Серая (KseniaSeraya) прекрасно работает с трикотажем. Юлия Иванова (Ivanova) творит в европейском минимализме, достойный дизайнер. Есть, есть дизайнеры. И есть интерес западных журналистов. Но должна сказать, что для меня мода — это временное явление. Вечное стремление быть модной, на острие тенденций, — большой стресс. Поэтому я лично определяю моду как свое состояние «здесь и сейчас». И думаю, что не нужно стремиться быть модной: нужно уметь грамотно выражать свою индивидуальность.

Вы не считаете себя модной?

Как-то нет. Супермодные вещи мне просто не идут. Актуальные силуэты, прозрачные плащи, оверсайз — они не отражают меня. Есть люди, которые прекрасно вписываются во все тенденции моды, не теряя при этом индивидуальность, но это не я.

А кто это, например?

Модная — Лена Перминова. Мы, правда, лично с ней не знакомы, насчет ее индивидуальности не знаю. Но на картинке я вижу, что все очень модно и очень ей идет. Но если я, или, скажем, Юля Высоцкая (она мне очень нравится, но не могу назвать ее модной) такое наденем, будет просто смешно. Юля Высоцкая — элегантная, женственная, очень естественная. Тем и хороша Елена Летучая — для меня образец стильной женщины. Но на ней нет ультрамодных вещей, как на Перминовой.

Лена Летучая действительно всегда носит классику.

Да, и это органично ее внутренней истории. Ничего лишнего. Стиль вообще вычерчивает красоту, как скульптор. Остается красивый человек. Вот Анжелика Агурбаш еще для меня стильная, но в своем эстрадном образе. Это образец того, как женщина может выглядеть красиво и не вульгарно. Мы дружим, и я знаю, что у Анжелики есть характер, свое лицо и почерк.

А к журналу Moda Topical вы, как я понимаю, имеете не стопроцентное отношение?

Владелица журнала — Кристина Торосян. Я главный редактор, курирую некоторые рубрики и отвечаю за общее развитие издания. Наша редакция ежегодно проводит четыре премии, в том числе и «Мама года», «Прорыв года». Я помогаю в организации мероприятий, но не очень глубоко в это погружаюсь. Хотя многое изменилось в журнале в лучшую сторону, когда я настоятельно потребовала переформатировать некоторые рубрики, изменить верстку.

Я про что. Победитель этой самой модной премии Topical Style Awards — Вика Лопырева. Вы считаете ее модной? Она, я бы сказала, сексуальная, но модная?..

Я даже более модная в этом смысле. Виктория… Вы правы. Мода — это когда человек грамотно сочетает порой несочетаемые вещи, и сексуальность тут — далеко не главный момент. Но она получила премию Topical Style Awards как самая сексуальная телеведущая. Она модно подает свою сексуальность. У каждого свои задачи на тот или иной период времени. Лена Перминова тоже выглядит сексуально, но у нее эта сексуальность более элегантная, завуалированная.

(upd. «Самой стильной девушкой России» уже после этого интервью журнал Moda Topical признал Ольгу Бузову . — Прим. SNC) Кстати, не хотите пригласить Лену в музей — прочитать лекцию? Многие бы послушали.

Очень хочу! Но должна заметить, что программу с приглашением лекторов разрабатывает Департамент культуры, а не мы. Мы с департаментом работаем над тем, чтобы иметь возможность позвать лекторов за достойный гонорар. Ведь далеко не каждое заведение может позволить себе оплатить лекцию звезды. В данный момент наши лекторы не так известны широким массам, как Лена Перминова, но они авторитеты и в модном мире, и в научном. Например, Наталья Козлова , тележурналистка, которая лично была знакома с Сен-Лораном, Карденом, Готье , Гальяно, Маккуином. Я бы все-таки разделяла: изучать современную моду — это одно, «показывать на себе» — другое. На каждого лектора — своя аудитория.

В инстаграме вы анонсировали новую книгу «о секретах имиджа». Первая называется «Формула стиля». Это все про моду?

Имидж — не совсем про моду, скорее, про то, как произвести правильное, нужное вам впечатление. Конечно, есть личности, в жизни которых нет никаких правил и никакого дресс-кода — мы помним, как явилась на прием к королеве Вивьен Вествуд. Но не каждый может на такое решиться. Те, кто хочет быть понятым и принятым обществом, вынуждены все же соблюдать некий дресс-код и поведенческие правила. Имидж — это про внутреннюю пластику, умение найти и подчеркнуть свои сильные стороны.

В «Формуле стиля» есть классификация модниц, которую вы придумали сами. «Маугли», «Балу», «Каа», «Табаки» и так далее… Вот вы, признавайтесь, кто?

Багира (улыбается). Сегодня одна, а завтра — другая. Есть во мне что-то и от Маугли — это когда встаешь и надеваешь первое, что попадется под руку. На такие случаи у меня есть тренировочный костюм, в котором я рассекаю, если нет деловых встреч.

А Юля Высоцкая кто?

Отчасти — Каа, отчасти — Маугли: есть в ней небрежность легкая. Вообще все люди, которые в моде — передовики, это Каа, и Вивьен Вествуд в том числе. Они не боятся экспериментировать и не оглядываются на мнение окружающих. Ну мы ведь понимаем, что все это условность, да (смеется)?

Возвращаясь к музею — скажите, какая мировая выставка произвела на вас самое сильное впечатление? На что хочется ориентироваться?

«Дикая красота» (Savage Beauty) Александра Маккуина в лондонском Музее Виктории и Альберта, которая привлекла четыреста девяносто тысяч посетителей. Мы ее анализировали, ведь площадки с сопоставимой проходимостью есть и у нас — например, в Музее Кремля. Людям интересна мода, она так быстро реагирует на социальные изменения. Взять хотя бы Коко Шанель , предложившую в поствоенное время носить мужские брюки.

Кстати о Шанель. Еще до вас в Музее моды была выставка I love Chanel — наряды из частных коллекций некоего московского клуба любительниц бренда. После этого русский офис Chanel разослал журналистам официальное письмо, в котором просил не связывать их с выставкой — мол, мы не имеем к этому отношения.

Это была самая коммерчески успешная выставка музея. Да, мне донесли информацию о том, что возникли юридические вопросы касательно права использования бренда Chanel. Все-таки эти моменты нужно заранее прорабатывать. Я хотела бы повторить, но уже в формате модной битвы: Скиапарелли против Шанель. Ведь в свое время эти дамы соперничали — Коко была более массовая, Эльза — более креативная (больше арт), но тоже талантливая. Но это должно состояться уже при участии брендов. Так что мы пишем письма в Париж.

Оксана, спасибо за интересный разговор о моде. Можно последний вопрос от редакции? Вот вы — безумно красивая женщина, когда-то — по зову души, а теперь и профессионально связанная с модой. Ну зачем вам помолвка с Басковым?!

Какая помолвка с Басковым?!

Ну как, в 2009 году СМИ об этом писали. Утка?

Выходит, утка.