5 необычных голубых блуз, как у королевы Рании

Королевский гардероб формируется с особой тщательностью: в нем нет случайных вещей и кричащих новинок сезона — только проверенная временем классика. Ориентируясь на модные выходы монарших особ, вы всегда будете выглядеть элегантно, но не вычурно. Отличный пример тому — недавний выход 47-летней королевы Иордана Рании. Для встречи с подданными она выбрала темно-синие брюки с высокой посадкой Calvin Klein и голубу блузу Prada. Вдохновившись этим простым и одновременно роскошным образом, мы собрали подборку голубых блуз с бантами, завязками и необычными рукавами, которые добавят королевского изящества.