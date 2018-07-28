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5 необычных голубых блуз, как у королевы Рании
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5 необычных голубых блуз, как у королевы Рании 

Harper’s Bazaar 14 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Королевский гардероб формируется с особой тщательностью: в нем нет случайных вещей и кричащих новинок сезона — только проверенная временем классика. Ориентируясь на модные выходы монарших особ, вы всегда будете выглядеть элегантно, но не вычурно. Отличный пример тому — недавний выход 47-летней королевы Иордана Рании. Для встречи с подданными она выбрала темно-синие брюки с высокой посадкой Calvin Klein и голубу блузу Prada. Вдохновившись этим простым и одновременно роскошным образом, мы собрали подборку голубых блуз с бантами, завязками и необычными рукавами, которые добавят королевского изящества.
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