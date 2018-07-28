Взять минимум, выглядеть на максимум: какую одежду брать в отпуск

Платье + эспадрильи или босоножки

Предлагаем выбрать в качестве одежды в отпуск однотонное платье. Если вы успели загореть (и у вас на коже нет пигментных пятен или других явных несовершенств), то подойдет белое, а в остальных случаях стоит взять яркий вариант. Также рекомендуем сделать на ставку на трендовую обувь. Достаточно прикупить в дорогу модную пару эспадрилий или минималистичных босоножек, чтобы показать, что вы следите за трендами. Для этого образа подойдет голубое платье с открытыми плечами или длинное желтое свободного силуэта от MASHA GORYACHEVA.

Платье «Джулия» от Маши Горячевой,

от 18 800 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Платье «Николь» от Маши Горячевой,

от 18 500 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Брюки свободного кроя + футболка

Расклешенные брюки — незаменимый элемент летнего гардероба. В светлых клешах, кюлотах или палаццо не будет жарко. Чтобы выглядеть стильно, к ним достаточно надеть любимую футболку (ее стоит заправить, поэтому ищите вариант, в котором принт не будет стыдливо выглядывать из-за пояса). Мини-юбка + рубашка

При выборе гардероба в отпуск на море учитываем высокую температуру и отказываемся от длины миди в пользу мини. В сочетании с тонкими блузами и рубашками образ не будет выглядеть слишком голым. Шорты + легкая блуза

Шорты, по мнению стилистов, стали маст-хэвом лета 2018 года, поэтому обязательно берем любимую пару в жаркие страны. Комбинировать хлопковые или джинсовые шорты можно с чем угодно — от майки до объемной блузы. Например, легкие летние блузы от Sportalm в сочетании с джинсовыми шортами подойдут для расслабленной прогулки по берегу моря.

Блуза «Киша» в Sportalm, от 18 000 руб.,

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Блуза «Майя» в Sportalm, от 18 000 руб.,

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Элементы пижамного стиля в образе

Пижамный стиль — лучший вариант для отпуска. Шелковые рубашки, кроп-топы, короткие юбки и штаны, которые раньше были уместны только в спальне, теперь стали самостоятельными элементами актуального летнего образа. Обычно они выполнены из очень легких струящихся тканей, поэтому в них комфортно в жару. Создаем актуальный летний образ:

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