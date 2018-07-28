Ккнягиня Шарлен в роскошном платье Versace на 70th Red Cross Gala в Монако

Минувшим вечером в княжестве Монако прошел юбилейный 70-ый благотворительный Red Cross Bal, который Красный Крест Монако проводит ежегодно с 1948 года в знак благодарности щедрым меценатам. Начинается вечер с традиционной лотереи и пышного банкета от лучших поваров мира, после чего князь Альбер II торжественно объявляет об открытии бала и роскошный Звездный зал клуба Sporting Monte-Carlo наполняется звуками музыки. В завершении мероприятия гости могут насладиться фантастическим фейерверком, озаряющим ночное небо Монако.

Для торжественного вечера князь Альберт II выбрал белый смокинг с красной бабочкой, а княгиня Шарлен появилась перед гостями в роскошном чешуйчатом платье от итальянского модного Дома Versace. Образ завершили бриллиантовые украшения и миниатюрная сумочка.