Роскошная! Княгиня Шарлен в платье Versace на 70th Red Cross Gala в Монако

Князь Альбер II вместе с супругой княгиней Шарлен провел в Монако ежегодный благовторительный вечер Red Cross Gala, который проходит под эгидой Красного Креста княжества с 1948 года. Этот бал оказался юбилейным и прошел в 70-й раз.

После традиционной лотереи и банкета гости переместились в клуб Sporting Monte-Carlo, а завершением вечера стал фейерверк.

Княгиня Шарлен поразила собравшихся роскошным и элегантным образом: она появилась в чешуйчатом платье Versace, которое идеально подчеркнуло ее стройную фигуру. Образ супруга князя Монако завершила бриллиантами и клатчем. Сам же Альбер II отдал предпочтение белоснежному смокингу, добавив красок при помощи красной бабочки.