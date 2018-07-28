10 малоизвестных фактов о Джеки Кеннеди

28 июля Жаклин Бувье, вошедшая в историю как Жаклин Кеннеди Джеки О, отметила бы свое 89-летие. Ее называют самой стильной первой леди в истории Соединенных Штатов — миллионы женщин в США и Европе на протяжении десятилетий мечтают быть похожими на нее. Однако в жизни Жаклин помимо той тысячи дней, что она провела в Белом доме, было еще много не менее ярких моментов, а помимо титула первой леди — еще немало не менее ярких ролей. В день рождения Миссис Безупречность вспоминаем главное о ее жизни и гардеробе.

В роли безупречной хозяйки Белого дома Джеки носила пастельные костюмы, платья-футляры без рукавов с бантом на талии и обязательными белыми перчатками и жемчуг как знак чистоты и атрибут буржуазии. В вопросе обуви она предпочитала классику, а в одежде — силуэт «линии А» и платья без бретелей с завышенной ампирной талией. Но после смерти супруга Джеки переоделась — 1970-е диктовали новые каноны. Ее стиль не потерял буржуазной респектабельности, но стал гораздо более расслабленным и приближенным к реальности: в ход пошли расклешенные брюки, черные водолазки, белые футболки и классические тренчи, однако гигантские черные очки, которые прятали далеко посаженные глаза, и титул иконы стиля остались на месте.