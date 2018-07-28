Почему православный священник одет в платье

Для людей, далеких от церкви, одежды православного священника могут показаться странными: с одной стороны Церковь всеми силами борется за то, чтобы одеть женщин в платья, с другой стороны — сами священники-мужчины облачаются в платья, чтобы служить Богу.

Потому что раньше мужчины носили платья — хитоны

Противоречия тут нет, так как облачения православных священников имеют длинную историю, которая начинается во времена, когда мужчины так же, как и женщины, одевались в длинные рубахи — хитоны. У богатых были хитоны из дорогих тканей с вышивкой, у бедных — из грубой холстины или шерсти. Женщины носили женские хитоны из более тонких тканей с длинным покроем, мужчины носили мужские хитоны отличающиеся более простым покроем.

Потому что иудейские священники имели подобную одежду

Особую одежду имели ветхозаветные священники. Согласно Священному Писанию, сам Бог повелел пророку Моисею сшить для них специальные одежды — «для величия и красоты». Для этого нужно было взять голубую, пурпурную и багряную ткань — шерсть или лён, и расшить их золотом. Одежда иудейских священников состояла из хитона — нижней рубахи, которая доходила до пола, верхней ризы, эфода, покрывающего спину и грудь, пояса и кидара — тюрбана. Сверху на эфод первосвященник надевал нагрудник, украшенный драгоценными камнями. Через пророка Иезекииля Бог велел священникам использовать облачения только для священнодействия и снимать их перед тем, как выйти из храма во внешний двор, переодеваясь в будничные одежды (Иез.44:19). Эта одежда в какой-то мере стала прообразом современного облачения православных священников. В наше время они точно так же переодеваются, оставляя одежды в храме.

Потому что Иисус носил хитон и ризу

Однако не стоит забывать и о том, что сам Господь носил хитон, будучи человеком. Согласно Евангелию, хитон этот был соткан бесшовным и после распятия Спасителя римские воины не решились его разрезать и решили бросить жребий, чтобы узнать, кому он достанется. Воин, завладевшей бесценной святыней, по преданиям, увез хитон в Грузию, где он и находился, пока им не завладел шах Аббас, который подарил хитон царю Михаилу Феодоровичу. Другие версии говорят в пользу того, что царю была привезена часть ризы Христа — то есть его верхней одежды, а хитон до сих пор остается в Грузии, в основании Мцхетского Патриаршего собора. Из событий становится ясно, что Христос носил мужское платье — длинный, тонкий, белый хитон, поверх которого была надета более короткая и более плотная риза.

Одежды появились не сразу

Богослужебные одежды у христиан появились не сразу, ведь Спаситель носил обычную одежду, а апостолы совершали Евхаристию в будничных одеяниях. Тем не менее, понимание того, что служить Богу надо в особой одежде, уже существовало: апостол Иаков носил одежду иудейского священника, а апостол Иоанн одевал на голову золотую повязку — знак первосвященника. Со временем будничная одежда Христа стала священной, хитон и ризы остались частью облачения священников, и до VII века сложился основной канон облачений служителей православной церкви

Каждой вещи — свой символ

В одеянии священника каждой вещи придаётся отдельный смысл. Например, хитон-власяница, в который облачаются монахи-схимники, символизирует нестяжание и во время пострига называется «хитоном вольной нищеты». Подобие хитона — стихарь носят алтарники, чтецы и пономари; стихарь является символом ангельской чистоты и радости. Дьякон облачается в стихарь и надевает орарь, означающую крылья ангела — длинную полосу материи с крестами и вышивкой «Свят, Свят, Свят». Считается, что орарь появился из полотенца-убруса, которым иудеи подавали знак говорить «Аминь». Одежда священника — это мужское длинное платье до пят — подрясник бывает разных покроев — с запахом или на пуговицах. Это единственное облачение, которое священник может надевать вне храма. Сверху на подрясник надевают рясу — просторное черное облачение с длинными рукавами — ниже ладоней. Крест, который священники носят поверх одежды, должен напоминать им о том, что каждый христианин должен исповедовать Христа перед всеми. Во время Литургии священник надевает подризник, который имеет тот же смысл, что и стихарь. На подризник снадевается фелонь или риза — длинная, широкая одежда без рукавов, с твердыми и высокими оплечьями, которая означает верность Богу и багряницу, которую одели на Спасителя во время Его страданий. Известно, что фелонь носил уже апостол Павел. Остальные облачения священник надевает поверх фелони. Это поручи — нарукавники, которые стягиваются шнурками, символизирующими узы Христа; епитрахиль — длинная полоса материи с шестью крестами вокруг шеи, символизирует служение Христу; пояс, символизирующий готовность служения; набедренник, являющийся знаком духовного меча — вооружения священника, который представляет собой прямоугольный плат с крестом. Он указывает на Евангелие, и его носят там же, где ранее воины носили меч. В Русской Православной Церкви священнослужители имеют право носить одежды золотого, белого, красного, голубого, пурпурного, черного и зеленого цвета — в зависимости от совершаемого богослужения и церковного календаря. Символика цвета считается не устоявшейся и различается в Русской православной церкви в России и за рубежом.