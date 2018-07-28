3-й день «Жары-2018»: Ковальчук показала стальной пресс в кроп-топе, Караулова — дерзкий разрез в шикарном платье, а Шнуров зажег на…

Третий день фестиваля «Жара» в Баку был богат на события. С утра звезды посетили завтрак журнала OK! в Bilgah Beach Hotel, а уже вечером вышли на сцену, чтобы зажечь толпу, исполнив свои самые громкие хиты.

На красной дорожке в этот вечер был настоящий парад роскошных нарядов. Так, молодая мама Юлия Ковальчук появилась в комплекте из пышной юбки и топа с глубоким декольте, продемонстрировав стальной пресс, Юлианна Караулова — в черном платье с экстремально-высоким разрезом, а Юлия Барановская — в желтом шелковом наряде с бахромой.

Впрочем, без внимания не остались и Жасмин с Настей Задорожной . Первая надела длинное платье в черно-белое полоску, а вторая — элегантное платье с баской, подчеркнув тонкую талию.

Звезды настолько прониклись атмосферой фестиваля, что чувствовали себя как дома. Например, Игорь Гуляев задорно прыгал, позируя для фотографов, а рэпер ST и вовсе решил прилечь прямо на красную ковровую дорожку.

Конечно, самым ожидаемым событием этого вечера стал сольный концерт «Ленинграда», который впервые приехал на «Жару». Группировка, во главе с Сергеем Шнуровым устроила яркое представление, исполнив свои популярные треки, а также спев хит «Жу-Жу» с Глюкозой и ST.

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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru