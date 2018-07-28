Дакота пришла на завтрак журнала OK! в Баку в вечернем секси-образе с красной помадой, а Ковальчук показала идеальное тело в…

28 июля в Баку состоялся завтрак журнала OK! в рамках Международного музыкального фестиваля «Жара». Главный редактор глянца Вадим Верник собрал звезд в Bilgah Beach Hotel, чтобы насладиться кофе, круасанами и другими изысканными блюдами в уютном кафе с роскошным видом на Каспийское море. Несмотря на жарку погоду, знаменитости, вероятно, решили оставить купальники и мини-шорты в номере, отдав предпочтение элегантным нарядам. Так, Рита Дакота пришла в белом платье с глубоким декольте и высоким разрезом, дополнив секси-образ красной помадой, Юлианна Караулова — в брюках в завышенной талией и легкой блузе, а Юлия Ковальчук — в суперобтягивающем платье, подчеркивающим ее идеальную фигуру. После вступительной речи Вадима Верника, звезды приступили к завтраку под зажигательную музыку и дружеские беседы. Больше фото о том, как прошел завтрак журнала OK!, смотри в нашей фотогалерее! Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram! Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru