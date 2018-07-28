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Дакота пришла на завтрак журнала OK! в Баку в вечернем секси-образе с красной помадой, а Ковальчук показала идеальное тело в…
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Дакота пришла на завтрак журнала OK! в Баку в вечернем секси-образе с красной помадой, а Ковальчук показала идеальное тело в… 

WMJ.ru 44 минуты назад
Фото: WMJ.ru
28 июля в Баку состоялся завтрак журнала OK! в рамках Международного музыкального фестиваля «Жара».
Главный редактор глянца Вадим Верник собрал звезд в Bilgah Beach Hotel, чтобы насладиться кофе, круасанами и другими изысканными блюдами в уютном кафе с роскошным видом на Каспийское море. Несмотря на жарку погоду, знаменитости, вероятно, решили оставить купальники и мини-шорты в номере, отдав предпочтение элегантным нарядам. Так, Рита Дакота пришла в белом платье с глубоким декольте и высоким разрезом, дополнив секси-образ красной помадой, Юлианна Караулова — в брюках в завышенной талией и легкой блузе, а Юлия Ковальчук — в суперобтягивающем платье, подчеркивающим ее идеальную фигуру.
После вступительной речи Вадима Верника, звезды приступили к завтраку под зажигательную музыку и дружеские беседы.
Больше фото о том, как прошел завтрак журнала OK!, смотри в нашей фотогалерее!
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Фото:Екатерина Ширинкина / WMJ.ru
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