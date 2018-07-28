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Модный провал: Тара Рид сверкнула обвсишей грудью
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Модный провал: Тара Рид сверкнула обвсишей грудью 

WDay.ru 40 минут назад
Фото: WDay.ru
Когда-то успешная актриса продолжает шокировать публику неуместными одеяниями.
Когда-то Тара Рид поражала своей красотой и хорошим вкусом. Теперь же каждый ее выход в свет превращается в модный провал. Актриса не только довела себя до анорексии с помощью диет и переборщила с пластическими операциями. Ее стиль оставляет желать лучшего! Быть может, ей стоит нанять толкового стилиста или хотя бы начать смотреть на себя в зеркало перед выходом из дома.
На днях Тара была замечена на «Комик-Коне» в Сан-Диего. Для общения с фанатами (как оказалось, у актрисы они есть) Рид выбрала ярко-синий атласный комбинезон в морском стиле. Белый воротничок и два ряда медных пуговиц — не единственные детали, которые смогли удивить модных критиков. Внушительное декольте, из которого огромная обвисшая грудь звезды буквально вываливалась наружу. В сочетании с торчащим животом и костлявыми плечами образ в целом смотрелся просто удручающе!
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