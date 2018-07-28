9 модных рубашек, в которых он не будет выглядеть офисным планктоном

Бежевая рубашка оверсайз

Рубашки светлых природных оттенков (песочный, бежевый, экрю, светлый хаки) подчеркивают мужественность и силу. А если еще выбрать модель оверсайз (не путайте с рубашкой не по размеру), то получится актуальный образ брутального мачо — что еще нужно? С чем носить? С однотонными широкими брюками. К образу подойдут ботинки или туфли от CORSOCOMO из натуральной кожи коричневого цвета, декорированные перфорацией.

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Льняная рубашка с нестандартным воротником

Лен считается одним из самых летних материалов, так как хорошо пропускает воздух. Правда, сильно мнется, поэтому для строгого офисного дресс-кода подойдет не особо — будет выглядеть неаккуратно. А вот для пятничного образа или на прогулку — лучший вариант! Ищите модель с необычным воротником или вообще без него. С чем носить? С бриджами, шортами, чиносами. Рубашка пастельных оттенков с коротким рукавом

У такой модели несколько плюсов: во-первых, все пастельные оттенки заметно омолаживают; во-вторых, скрадывают недостатки фигуры и хорошо подчеркивают мышцы; в-третьих, отлично сочетаются с любым низом. Если оттенки розового не для вас, выбирайте светло-зеленые, голубые, сиреневые рубашки — они на пике моды. С чем носить? Со светлыми джинсами или брюками. Голубые джинсы к рубашке пастельных оттенков с короткими рукавами вы можете подобрать в Milano Moda. Такое сочетание подойдет практически на любой случай.

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Рубашка приглушенно-синего цвета с воротником «мандарин»

Такой воротник еще называют «бэнд», он является аналогом женского воротника «шанель». Выглядит неформально, подчеркивает шею и навевает мысли об отпуске — а что еще нужно для лета? Пыльный синий цвет дает ощущение свежего морского бриза. С чем носить? С джинсами или белоснежными шортами. Для неспешных пеших прогулок выбирайте коричневые мокасины из натуральной замши от Milano Moda или бежевые кожаные ботинки с перфорацией от CORSOCOMO.

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Рубашка с вертикальной полоской

Своеобразный офисный аналог тельняшки. Выглядит более строго и вместе с тем вызывает ассоциации с летними прогулками по набережной. Такой вариант подойдет для тех, кто может себе позволить надеть рубашку на футболку или расстегнуть несколько верхних пуговиц в офисе. С чем носить? Лучше всего с белоснежными брюками или с брюками в тон полоске. Рубашка в клетку

Сразу оговоримся, что речь идет о мелкой клетке, желательно из нескольких тонких полосок. Красно-черные клетки оставим юным мальчикам и лесникам. Выбирайте модель с классическим воротником и не слишком приталенную. С чем носить? С рыжими, коричневыми или темно-зелеными брюками. Рубашки в мелкую клетку из стопроцентного хлопка вы можете выбрать в магазине Trolls. Фирменный крой обеспечивает хорошую посадку по фигуре.

Рубашка Barbour в Trolls, от 4 050 руб.,

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Рубашка Barbour в Trolls, от 4 050 руб.,

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Рубашка с геометричным принтом

Геометричный принт по-прежнему актуален, особенно летом. Идеально, если вы найдете с ним рубашку-гавайку. Учитывайте, что она не должна быть облегающей. А еще такая рубашка не сочетается с пиджаками. С чем носить? С льняными брюками, чиносами. С таким расслабленным образом будут сочетаться комфортные перфорированные серые мокасины на шнуровке или бежевые из нубука от El Tempo.

Мокасины El Tempo, от 2 990 руб.,

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Мокасины El Tempo, от 3 490 руб.,

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Рубашка с мелким цветочным принтом

Цветочный принт невероятно популярен уже не первый сезон — и не только в женских вещах. Для модных расцветок мужских рубашек предусмотрен мелкий цветок на темном однотонном фоне (лучше, если он будет зеленый или коричневый). С чем носить? С нейтральными оттенками брюк или шортов. Рубашка в пижамном стиле​

Это, конечно, вариант на любителя, но пижамный стиль настолько популярен этим летом, что стоит хотя бы попробовать. Что говорить, если даже Райан Гослинг решился надеть темно-синюю рубашку с белой окантовкой! Ищите такую же, как у него, или вообще без контрастных элементов. С чем носить? С белыми джинсами и светлыми узкими брюками. Что еще носят этим летом стильные мужчины:

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