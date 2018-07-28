Кто был законодателем моды во время Второй мировой войны

Польша уже была повержена, тень фашистской оккупации легла над большинством стран Европы. В Париже закрылись самые знаменитые Модные дома — Коко Шанель , Мадлен Вионне, но продолжал работать снискавший славу самого экстравагантного и популярного по обеим сторонам Атлантики Модный дом Эльзы Скьяпарелли, или Скьяп, как называли ее самые близкие. [С-BLOCK]

Предыдущие десять лет стали временем расцвета многогранного таланта этой француженки итальянского происхождения. Многие ее модели и целые коллекции были навеяны вдохновением от творчества Сальвадора Дали — он и его супруга Гала были большими друзьями Эльзы. Однако с началом Второй мировой чета Дали моментально перебралась в Португалию, а затем эмигрировала в США.

Эльза продолжала работать почти до середины 1940 года. И в это время создавала коллекции, навеянные новыми условиями. Так, специально для бомбоубежищ она в соавторстве с Робером Пиге (известен как наставник Кристиана Диора и Юбера де Живанши) на основе своих бывших моделей разработала специальные комбинезоны, цвет которых соответствовал трехцветному флагу Франции (красно-бело-синий).

Именно Скьяп представила в 1940 году комплекты одежды цветов «Красного Иностранного легиона» и «Синей линии Мажино» (линия Мажино — французские укрепления на границе с Германией). Документальные источники об истории моды свидетельствуют, что эти комплекты были безумно популярны среди француженок в 40-е годы. Таким образом патриотки выражали свою позицию сопротивления новому немецкому порядку.

Возможно, Эльза Скьяпарелли так и осталась бы на время войны в осажденном Париже. Но ей напомнили о подписанном ранее договоре о чтении лекций в США. Эльза уехала.

Тем не менее президент Синдиката высокой моды Люсьен Лелонг сделал все, чтобы сохранить за Парижем статус города высокой моды. Говорят, что после оккупации Парижа Гитлер вознамерился перенести центр моды в Берлин, чтобы отобрать статус центра haute couture у французской столицы. Но Люсьен Лелонг сумел убедить фюрера не делать этого, так как вместе с овеществленными предметами вряд ли удалось бы перенести особый парижский дух и шарм.

С началом войны во Франции, Англии и даже Соединенных Штатах Америки были введены ограничительные законы, регламентирующие пошив одежды. Так, во Франции согласно «Указу об ограничении снабжения» при пошиве пальто нельзя было использовать свыше четырех метров ткани.

В Великобритании в 1941 году был принят «План разработки утилитарной одежды». Эдварду Молино, Харду Эмису, Норману Хартнелле и другим, кто к тому времени зарекомендовал себя в качестве талантливого молодого дизайнера, было поручено разработать комплекты одежды, соответствующие этому плану. Всего в период 1941 — 1944 годов было создано более тридцати типов одежды, каждый из которых предварительно был отобран и разрешен к массовому производству Британской торговой палатой. О коллекциях высокой моды Париж и Лондон забыли до 1947 года.

В то время, когда француженки и англичанки, слывшие законодательницами моды, сбежали на время войны в США, в Париже остается работать американка Клэр МакКарделл, которая задолго до войны приехала во Францию с целью постичь секреты высокой моды. В военные годы Клэр оставалась верна профессии модельера. Она понимала, что модные вещи теперь будут совсем другими, и легко использовала для своих дизайнерских произведений любые подручные материалы, включая самые дешевые.

Когда в 1944 году Клэр вернулась в США, за разработанные ею модели она была удостоена наград в самом престижном рейтинге модельеров США и довольно известном во всем мире под названием Winnies. Тогда же, в 40-х годах, эскизы моделей МакКарделл стали символом новой дизайнерской компании American Look, владельцами которой были Лорд и Тейлор (Lord & Taylor).

А в это же время в Италии, которая была сателлитом Германии, творил Сальваторе Феррагамо . О себе он говорил: «Я родился, чтобы быть сапожником».

Он на самом деле с детства мечтал быть обувщиком. В 15 лет уехал в США, где его мастерство приобрело известность. Сальваторе был не только непревзойденным мастером изготовления обуви, но и новатором. Так, знаменитые плоские туфли Греты Гарбо придумал Феррагамо. Ему же принадлежит изобретение каблука «стилета», который первой примерила Мэрилин Монро . Именно Сальваторе «спас» Кармен Миранду с ее ростом в 155 сантиметров, когда обул ее в туфли на платформе. Сандалии с завязками в древнеримском стиле Сальваторе сделал для голливудского фильма еще в двадцатые годы. После выхода киноленты на экраны эта обувь вошла в моду.

В 1928 году дизайнер вернулся в родную Италию. Он изготавливал обувь на заказ. Делалась она только вручную. Заказчиками мастера были самые именитые персоны не только Италии, но и других европейских стран. С началом войны вся сталь соответствующего качества, которую знаменитый обувщик использовал для супинаторов, пошла на военные нужды. Он начал делать супинаторы из стали более низких сортов. Качество обуви резко упало: каблуки ломались, возмущенные дамы возвращали Сальваторе испорченные туфли. И тогда он придумал заполнять пространство между каблуком и носком пробковым деревом − благо остров Сардиния, на котором растут целые леса из пробкового дерева, был совсем рядом. Так мир получил новый вид обуви, который нам хорошо известен под названием «танкетка».

После войны Сальваторе Феррагамо выкупил несколько дворцов Вероны и Флоренции. В них он расположил мастерские, изготавливающие обувь производства Salvatore Ferragamo.

На время войны законодателем мод становятся США. Многие голливудские звезды послевоенного времени начинали свою карьеру во время войны в качестве моделей. В охваченную огнем Европу не могли проникнуть показы новых коллекций, в самих городах портные занимались в основном перешиванием довоенной одежды. Но зато в эти страны проникало американское кино. И с экранов на вчерашних французских и английских модниц смотрели красавицы из другой, мирной, жизни в ослепительных нарядах, с умопомрачительными прическами.

Одной из таких красавиц была Рита Хейворт . «Ты никогда не будешь богаче», «Ты никогда не была восхитительнее», «Девушка с обложки» — эти фильмы 1941, 1942 и 1944 годов выпуска «выплеснули» на зрителей темно-рыжую пухленькую красавицу, очаровавшую зрителей томным выражением своих карих глаз. Рита Хейворт моментально стала не только узнаваемой актрисой, но и законодательницей моды военных лет. Эта актриса стала основательницей нового типа женщины в мире моды и кино — секс-бомбы.

Другая голливудская дива Лана Тёрнер благодаря своей неотразимой внешности моментально сделала модными так любимые ею обтягивающие свитера. Модельеры всего мира, а большинство из них на время войны проживало в США, быстро подхватили этот интерес публики к свитерам, в результате чего в моду прочно вошли изделия из трикотажа. Можно сказать, что именно Лана Тёрнер стала тем локомотивом, который потянул за собой бурное развитие трикотажной промышленности США.

Немногие знают, что моде на длинные волосы, закрывающие один глаз, мы обязаны американской актрисе Веронике Лейк . После фильмов с ее участием «Странствия Салливана» (1941), «Оружие для найма» (1942) и «Стеклянный ключ» (1942) Вероника была признанным эталоном для тысяч женщин. Надо ли говорить, что самой популярной среди модниц стала та самая прическа, получившая название «Игра в прятки».

В России в годы войны одни о моде и думать не могли, а большинство, наверное, и слова такого не знали. Мода военного времени пришла в Советский Союз уже после войны, вместе с привезенными из-за границы советскими офицерами журналами мод. Комбинированные платья с горизонтальной линией плеч, которые немки, англичанки и француженки шили в военные годы из подручного материала, в Советском Союзе появились после войны благодаря мастерству местных модисток, виртуозно перешивающих вынутые из сундуков уцелевшие довоенные вещи.