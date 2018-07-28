10 платьев в стиле Жаклин Кеннеди, которые должны быть у каждой девушки 

28 июля Жаклин Бувье, вошедшая в историю как Жаклин Кеннеди и Джеки О, отметила бы свое 89-летие. В роли безупречной хозяйки Белого дома Жаклин носила костюмы ярких цветов, платья-футляры без рукавов с бантом на талии и обязательными белыми перчатками и жемчуг как знак чистоты и атрибут буржуазии. Уверены, сейчас бы Джеки принимала гостей в ярко-желтом платье Rhode Resort, посещала благотворительные мероприятия в костюме Gucci, а семейные вечера проводила бы в простом платье Joseph или JW Anderson.