Ещё
Светлана Лобода промахнулась с выбором леггинсов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Светлана Лобода промахнулась с выбором леггинсов 

Teleprogramma.pro 39 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Светлана Лобода
Фото: архив пресс-службы
В 90-е годы Международный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» полностью перевернул представление о российском шоу-бизнесе. Он и по сей день остается одним из самых знаковых музыкальных событий и продолжает радовать зрителей не только любимыми композициями, но и яркими нарядами знаменитостей.
Комментарий эксперта:
Леся Андреева,
стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности
*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала
— Светлана Лобода выбрала трендовый в этом сезоне желтый цвет, соединив его с не менее модным животным принтом. Достаточно выигрышно смотрится удлиненный жакет в стиле oversize и кружевной прозрачный топ, который делает образ более контрастным и «выходным». Но вот анималистические леггинсы с завышенной талией все портят! Здесь бы куда более уместнее смотрелись однотонные свободные брюки из менее плотной ткани или брюки-клеш с таким же ярким принтом. Да и по цветовой гамме образ получился тяжеловат.
Teleprogramma.pro: последние новости
Кейт Миддлтон приревновала мужа к супермодели «Жара-2018»: Подольская в сногсшибательном платье появилась на красной дорожке Шопинг с экспертом: выбираем лучший недорогой купальник со скидкой
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как мы ломаем бытовую технику, не подозревая об этом3
Как живут брошенные жены знаменитостей1
5 признаков плохой хозяйки в доме2
5 причин женской измены3
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой26
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение