Светлана Лобода промахнулась с выбором леггинсов

Фото: архив пресс-службы

В 90-е годы Международный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» полностью перевернул представление о российском шоу-бизнесе. Он и по сей день остается одним из самых знаковых музыкальных событий и продолжает радовать зрителей не только любимыми композициями, но и яркими нарядами знаменитостей.

Комментарий эксперта:

Леся Андреева,

стилист-имиджмейкер, эксперт в системе стилевых типажей внешности

*Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала

— Светлана Лобода выбрала трендовый в этом сезоне желтый цвет, соединив его с не менее модным животным принтом. Достаточно выигрышно смотрится удлиненный жакет в стиле oversize и кружевной прозрачный топ, который делает образ более контрастным и «выходным». Но вот анималистические леггинсы с завышенной талией все портят! Здесь бы куда более уместнее смотрелись однотонные свободные брюки из менее плотной ткани или брюки-клеш с таким же ярким принтом. Да и по цветовой гамме образ получился тяжеловат.