Вспоминая… модные шмотки 90-х

Мода 90-х. Бешеный микс из отечественного ширпотреба, привозимых челноками «фирменных шмоток», невообразимых причесок и извечного желания быть модным и крутым. Ну и конечно же, очень много понтов.

«Адидас», «монтана», «пирамиды» и «мальвины». Магия крутейших брендов затмевала никому не известных на просторах огромной страны Дольчева и Габанова, Прада и всех остальных. Правда, позже на совершенно одинаковых ярких цветастых футболках то там, то здесь мелькали криво вышитые буквы, из которых складывались магические Versace, Gucci, Trussardi и… Phuket.

Надев джинсы «мальвины», московские «адидасы» или безымянные дерматиновые турецкие кроссовки, свитер Boys и бейсболку USA California, на школьной дискотеке можно было покорить не одно девичье сердце с безумной челкой или сумасшедшим начесом…

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1. Сегодня, глядя на эти фотографии, становится смешно, а тогда… жители богатой страны, вырвавшись из серости дефицита, будто аборигены на бусы, жадно накинулись на все яркое привозное с незнакомыми иностранными названиями.

2. Самая модная обувь конца 80-х — начала 90-х. Московский «Адидас». Или «адики». Еще их кое-где называли «пробки» за специфический вид подошвы. Если ты не пользовался на своем районе авторитетом, вечером такие кроссовки запросто могли с тебя снять личности, которые в них нуждались больше, чем простой парень с района.

3. Чешские «ботасы». Нельзя сказать, что были очень популярны или модны, но… Я такие носил, поэтому не мог их не запостить, встретив в интернете это фото. Да и фактически с этого фото и начал собирать подборку по теме модных шмоток для 55-го выпуска своей рубрики «Вспоминая».

4. Те самые безымянные дерматиновые кроссовки, которые носили те, кому не по карману были «адики». Убивались очень быстро, но их носили до тех пор, пока подошва не отваливалась полностью.

5. Джинсы Mawin, или «мальвины». Они хлынули к нам вместе с челноками, в считаные недели заполнив толкучки по всему бывшему СССР. Они были дешевле Levi’s, Montana и Pyramid, поэтому их носили все и везде. Позже лейбл на заднице мог быть каким угодно, но эти джинсы-варенки так и называли «мальвинами».

6. «Монтана» — это было круто. А орел на лейбле позволял гордо говорить о том, что это настоящие Штаты…

7. Типичное торговое место челнока из 90-х. На земле кусок ткани, а на ней «мальвины», «монтаны», «ливайсы» и «пирамиды» за какие-то совершенно нереальные деньги.

8. Начало 90-х, помимо всего прочего, можно считать эпохой спортивного костюма. Половина страны ходила в таком «Адидасе», который позже стал «Абидасом», «Адибадасом» и любым другим «Абьебасом», потому как шили его все кому не лень, а многие недалекие челноки просто не обращали внимания на надпись, выбирая знакомую форму и расцветку.

9. Мегаклассика 90-х. Свитер Boys. Даже на этом фото видно, как горд за себя чувак из-за того, что на нем надет этот шедевр турецкого ширпотреба.

10. Обязательный атрибут крутого чувака — электронные часы Montana. Остальные не катили.

11. Ну и куда же без еще одной классики 90-х. USA California. Их носил даже самый последний дедуган в самой глухой деревне.

12. Зажим для денег из 90-х. Носился на поясе.

13. Девушки в свитерах «Бойс». Цепочки навыпуск — писк тех лет.

14. Первая девчонка в классе.

15. Соответственно, первый парень на селе.

16. Реальные пацаны из 90-х.