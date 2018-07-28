«Полосатый рейс»: платье Валерии вызвало у публики смешные ассоциации

Одной из главных знаменитостей, присутствовавших на фестивале «Жара», стала певица Валерия , прилетевшая туда вместе с мужем, продюсером Иосифом Пригожиным . Звезда не только появилась на красной ковровой дорожке, но и выступила на сцене — вчера состоялся ее творческий вечер. Однако ни звездный статус, ни песни не спасли ее от критики со стороны общественности.

В последнее время Валерия часто удивляет общественность, выбирая нестандартную одежду, в которой немногие бы отважились выйти на улицу. Некоторые поклонники даже подозревают, что у певицы начался кризис среднего возраста. Но сама Валерия очень ревностно относится к собственному стилю, активно споря со всеми, кто не принимает ее облик. Однако для появления на фестивале «Жара» она решила выбрать немного более классический наряд, появившись на красной дорожке в полосатом платье в пол. Хотя этот образ смотрелся довольно стильно на общем фоне и к тому же вполне подходит Валерии по возрасту (а ведь ее часто обвиняют в любви к подростковому стилю), многие остались по-прежнему недовольны ее обликом.

Видимо, на многих наличие полоски в образе действует как красная тряпка на быка. Очень редко такие платья вызывают восторг у публики, гораздо чаще можно слышать захватывающие обсуждения ассоциаций, вызываемых платьем. В случае с Валерией они оказались такими: «Это не платье, это наматрасник» «Полосатый рейс» «Валерия прыгала с парашютом?» «Одеяло с утра намотала и не заморачивалась с нарядом…» «Платье в дурацкую полоску, в глазах рябит»

Впрочем, разумеется, нашлось и немало людей, чье внимание платье Валерии привлекло в положительном смысле. Некоторые из ее фанатов остались в восторге от наряда. А вот безмерно дорогое платье, в котором певица появлялась на нескольких ранних фотографиях, не понравилось никому, потому что выглядело точь-в-точь как дешевый ситцевый халат. Кстати, в скором времени Валерия сменит платья на джинсы и кроссовки. Певица после участия в фестивале «Жара» намерена отправиться в поход и, судя по всему, поход этот будет отнюдь не однодневный.