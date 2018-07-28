Ещё
Что такое аквасоки?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что такое аквасоки? 

Я Покупаю 1 час назад
Фото: Я Покупаю
Аквасоки (от англ. aqua socks — «водные носки») — закрытая пляжная обувь из мягкой резины с отверстиями или из специальной синтетической ткани. Их форма повторяет все изгибы стопы и защищает кожу от раскаленного песка, кораллов, морских ежей и медуз. Аквасоки еще называют коралловыми тапочками или аквашузами.
Городская модная обувь в стиле пляжных носков обрела уплотненную подошву, облегчающую передвижение по каменным джунглям, и сохранила облегающую форму верхней части.
Такая обувь требует от образа намека на спортшик и кэжуал. Подвернутые брюки, свободные туники, гавайские рубашки и шорты идеально подойдут к аквасокам. Азиатские модники в сезоне-2018 выбирают для прогулок по асфальту модели от Nike.
Как выбрать аквасоки
Читайте еще о пляжной моде:
Купальники, которые стройнят
Модная обувь на жару
Самая стильная летняя обувь 2018
Я Покупаю: последние новости
Ни вкуса, ни стиля: как Юлия Ковальчук, Ани Лорак и другие звезды оделись на «Жару» 12 советов от звездных модниц, как носить юбку плиссе Модный педикюр: какие оттенки актуальны, а какие — уже нет
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Седокова возмутила выступлением в купальнике6
5 признаков плохой хозяйки в доме2
Звезда «Дома-2» раскрыла секрет успешного брака8
Тайна последней цифры вашего года рождения22
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
00:42
50-летняя Оксана Фандера надела мини-шорты
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение