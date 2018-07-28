Что такое аквасоки?

Аквасоки (от англ. aqua socks — «водные носки») — закрытая пляжная обувь из мягкой резины с отверстиями или из специальной синтетической ткани. Их форма повторяет все изгибы стопы и защищает кожу от раскаленного песка, кораллов, морских ежей и медуз. Аквасоки еще называют коралловыми тапочками или аквашузами.

Городская модная обувь в стиле пляжных носков обрела уплотненную подошву, облегчающую передвижение по каменным джунглям, и сохранила облегающую форму верхней части.

Такая обувь требует от образа намека на спортшик и кэжуал. Подвернутые брюки, свободные туники, гавайские рубашки и шорты идеально подойдут к аквасокам. Азиатские модники в сезоне-2018 выбирают для прогулок по асфальту модели от Nike.

Как выбрать аквасоки

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