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«С легкой провокацией»: оригинальный наряд Екатерины Шпицы привлек внимание зоной декольте
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«С легкой провокацией»: оригинальный наряд Екатерины Шпицы привлек внимание зоной декольте 

Eva.ru 55 минут назад
Фото: Eva.ru
Очаровательная российская актриса Екатерина Шпица приняла участие в ежегодном летнем фестивале «БеспринцЫпные чтения» и поднялась на сцену в приятном наряде, обладающим определенной изюминкой. Поклонники обратили внимание на область декольте звезды, отмечая, что застежка в виде молнии придают образу легкий и завлекающий оттенок провокации.
25 июля в столичном саду «Эрмитаж» состоялся очередной литературный фестиваль «БеспринцЫпные чтения», на котором гости смогли познакомиться с литературными новинками, часть из которых ещё не появилась в печати. Популярные актеры театра и кино с душой прочли москвичам актуальную российскую прозу, и среди прочих на сцену поднялась артистка Екатерина Шпица, чьи стильные наряды всегда привлекают повышенное внимание со стороны модных критиков сети. Звезда отечественного кино умеет привлечь взоры как провокационными образами, приходя на светские рауты без белья, так и очаровывает утонченными и женственными нарядами, в которых совершенно нет никакой пошлости. Ну а на этот раз завсегдатая фестиваля выбрала золотую середину, представ перед зрителями в оригинальном платье с нюансом в области декольте.
Фанаты остались в восторге от внешнего вида артистки, рассыпаясь в комплементах и уверяя ее, что необычное оформление лифа, а также молния на груди придали образу необходимую изюминку, которая делает наряд прелестным и привлекающим взор. «Внешний вид неотразим» «Блеск! Наряд оригинальный, я б сказал — с лёгкой провокацией…» «Катерина. Вы сегодня красиво выглядите» «По наряду сразу видно — творческая личность»
Стоит отметить, что в прошлый раз тяга к неординарным деталям наряда сыграла с актрисой злую шутку, и на кинофестивале в Сочи образ звезды озадачил поклонников. Екатерина Шпица появилась на красной ковровой дорожке в дизайнерском изделии с нарисованной мишенью, что стало причиной большого количества насмешек и обидных высказываний со стороны посмеявшихся над столь нелепым видом обывателей.
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Женский форум
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