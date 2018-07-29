Жгучие краски или традиционная гамма, образ секс-бомбы или сдержанные фасоны: какие купальники выбирают звезды — изучаем по Instagram

Август — это последняя возможность понежиться на песчаных пляжах и посоревноваться в дальних заплывах с друзьями перед холодными осенними месяцами. Поэтому никак нельзя лишить себя поистине райского удовольствия. Но для такого отдыха нужно еще и правильно подготовиться — у тебя в гардеробе обязательно должен быть стильный аутфит для пляжных развлечений. Без модного купальника здесь никак не обойдешься. Но что делать, если в магазине глаза разбегаются, а выбрать никак не можешь? Вдохновляйся образами звезд — они подскажут, какой купальник сейчас на пике популярности.

Купальники в стиле «Малибу» не теряют популярности, а все потому, что интерес к моде 80-х растет с каждым днем. Теперь уже на каждой второй можно встретить купальный костюм с высоким вырезом по бедру — очень откровенную и соблазнительную деталь. И, несмотря на то что такой сексуальный наряд подходит далеко не всем, эта модель, определенно, фаворит среди других вариантов.

Хотя иногда с сексуальностью можно изрядно переборщить. Недавно фолловеры напали на Глюкозу за то, что она выложила слишком откровенное фото в Instagram. На нем певица позирует в купальнике цвета металлик, который только слегка прикрывает грудь. Несмотря на то что у Глюкозы прекрасная фигура, такой вариант для пляжного отдыха вряд ли подойдет. По крайней мере, для спокойного. Иначе отбоя от обожателей у тебя точно не будет.

Однако выглядеть соблазнительно совсем не запрещается. Наоборот, сейчас есть множество вариантов, для того чтобы подчеркнуть свои достоинства. И если ты не можешь определиться, какой купальник выбрать — слитный или раздельный, выбирай первый вариант, но более откровенный.

Так, например, Ольга Серябкина красуется на пляже в ярко-желтом купальном костюме с большим вырезом в зоне живота, а Наталья Давыдова выбирает модель с обнаженной спиной. Интересно только, какой узорчатый загар получится после пребывания на солнце в таком изощренном наряде? Но главное — успеть сделать фото и выложить его в социальные сети — красиво же как-никак!

Ирена Понарошку и Эмили Ратажковски точно следят за трендами. Одна для своего пляжного отдыха выбирает стильный вельветовый купальник, а вторая красуется в модели с гороховым принтом. Совмещать эти два тренда, конечно, не стоит: будет перебор. Но по отдельности они смотрятся очень стильно. Если хочешь более утонченный образ, то выбирай вельвет, если у тебя игривое настроение, то однозначно горох.

Насчет цвета купальника всегда возникает много вопросов. Вот и у звезд мнения разделились: одни выбирают традиционную черно-белую гамму, другие экспериментируют. Тем более что в этом сезоне торжество цветного бума: чем ярче — тем лучше! Дженнифер Лопес не стесняется красоваться в ярко-розовом купальнике, любимом цвете Скиапарелли, Рита Ора выбирает жгучий лимонный вариант, а Кендалл Дженнер не смогла определиться и выбрала сразу оба цвета — колор-блок тоже сейчас в моде.

Но если ты не любишь ничего слишком привлекающего внимания — не страшно. Тебя обязательно поддержат Кайя Гербер Ирина Шейк . Эти девушки уж точно знают толк моде, а это значит, что твой выбор одобрен самыми высшими стильными инстанциями.

Листай галерею и решай, чей звездный купальник подойдет именно тебе!

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Текст:Татьяна Зубахина

Фото:Instagram