Модные тренды: 25 пар обуви со шнурками на разные случаи жизни

Еще древние греки и римляне осознали, что фиксировать на своей ноге обувь с помощью шнурков — прекрасная идея. Сейчас мы настолько привыкли к этим веревочкам, что не придаем им особого значения, однако часто обувь на шнурках незаменима. Модные тренды: 25 пар обуви со шнурками на разные случаи жизниКеды

Классика — это кеды на шнурках, которые мы носим, кажется, с самого детства. Легкая и тонкая обувь на резиновой подошве, которая, кажется, сейчас есть у каждой девушки, когда-то была чем-то сугубо мужским и неуместным, но времена меняются, и это здорово!

Кроссовки

Кто-то предпочитает кроссовки на липучках, чтобы не возиться со шнурками. Кто-то выбирает только со шнурками, и не представляет иного варианта. Сейчас производители предлагают различные кроссовки, начиная от самых элегантных, заканчивая массивными. Плюс последних, помимо удобства, в том, что они создают иллюзию длинных ног и заметно стройнят.

Босоножки

Ну что может быть прекрасней босоножек на высоких каблуках, которые крепятся шнурочками на щиколотке? Правильно — ничего! Лучший из всех летних вариантов обуви для вечерних выходов и для точного попадания в сердца мужчин.

Сандалии

Для тех, кто терпеть не может закрытую обувь летом и не готов ходить по жаркому городу в кедах, придумали сандалии. Они в вопросе летней обуви выступают компромиссом между открытыми босоножками на каблуках и удобным и кедами — тут и плоская подошва, и свобода одновременно.

Ботинки

Если вся вышеперечисленная обувь в основном приходится на теплые времена года, то ботинки на шнурках помогут пережить позднюю осень и всю зиму.

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