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В лондонском магазине ИКЕА появится мини-библиотека
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В лондонском магазине ИКЕА появится мини-библиотека 

Inmyroom 3 часа назад
Фото: Inmyroom
Если в ближайшее время будете в Лондоне, советуем заглянуть в магазин ИКЕА Wembley. С 31 июля по 5 августа здесь появятся читальные залы, в которых можно будет бесплатно взять почитать или забрать с собой книги из лонг-листа Букеровской премии 2018 года.
Одной из причин для запуска проекта стали результаты исследования, согласно которому только у 33% жителей Великобритании есть время на чтение, а 10% британцев вообще не прочли ни одной книги за последний год.
Читальные залы будут оборудованы стеллажами, креслами, подставками для ног и лампами из коллекции бренда.
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