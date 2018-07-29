В лондонском магазине ИКЕА появится мини-библиотека

Если в ближайшее время будете в Лондоне, советуем заглянуть в магазин ИКЕА Wembley. С 31 июля по 5 августа здесь появятся читальные залы, в которых можно будет бесплатно взять почитать или забрать с собой книги из лонг-листа Букеровской премии 2018 года.

Одной из причин для запуска проекта стали результаты исследования, согласно которому только у 33% жителей Великобритании есть время на чтение, а 10% британцев вообще не прочли ни одной книги за последний год.

Читальные залы будут оборудованы стеллажами, креслами, подставками для ног и лампами из коллекции бренда.