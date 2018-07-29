«Рука-лицо!» Алена Водонаева высмеяла свой модный провал

Модному вкусу Алены Водонаевой завидуют многие. Телеведущая умеет подбирать look'и так, чтобы выгодно подчеркнуть свои достоинства фигуры. Но и у Водонаевой бывают модные провалы. Одним из них она поделилась с поклонниками, проявив отличную самоиронию. На кадре Алена позирует в белом платье с кружевом и полосатых туфлях.

— подписала фото Алена.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях фолловеры принялись бурно обсуждать образ Алены. Одни отмечают самокритичность телеведущей. Другие же пишут, что не ожидали от Водонаевой такого грубого модного провала.

А как тебе такой образ Алены?

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Фото:Instagram