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«Рука-лицо!» Алена Водонаева высмеяла свой модный провал
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«Рука-лицо!» Алена Водонаева высмеяла свой модный провал 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Алену Водонаеву подвело чувство стиля.
Модному вкусу Алены Водонаевой завидуют многие. Телеведущая умеет подбирать look'и так, чтобы выгодно подчеркнуть свои достоинства фигуры. Но и у Водонаевой бывают модные провалы. Одним из них она поделилась с поклонниками, проявив отличную самоиронию. На кадре Алена позирует в белом платье с кружевом и полосатых туфлях.
— подписала фото Алена.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях фолловеры принялись бурно обсуждать образ Алены. Одни отмечают самокритичность телеведущей. Другие же пишут, что не ожидали от Водонаевой такого грубого модного провала.
А как тебе такой образ Алены?
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Фото:Instagram
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