Как выбрать модные часы: шесть последних трендов

Золотые часы

1. Часы Fendi, цена 93 000 руб. ; 2. Часы Karl Lagerfeld, цена 16 000 руб. ; 3. Часы Gucci, цена 93 000 руб.

Золото со времен античности символизировало богатство. А дорогие часы демонстрируют, насколько время дорого их владелице. Кажется, что дизайнеры разделяют оба этих взгляда: новые коллекции поражают многообразием оттенков драгоценного металла: от ярко-желтого до розового. Причем золотая лихорадка захватила даже сегмент ювелирных часов. Главное правило: одежда должна быть максимально лаконичной, чтобы золотые часы не выглядели вызывающе.

Полосатые часы

1. Часы Gucci, цена 60 000 руб. ; 2. Часы Daniel Wellington, цена 10 000 руб. ; 3. Часы Swatch, цена 3 900 руб.

Популярность геометричного принта набирает обороты, поэтому неудивительно, что внимание модных домов приковано к полоске. Широкие, контрастные, вертикальные и горизонтальные полоски на ремешках часов — от разнообразия разбегаются глаза. Кстати, сине-белые полоски ассоциируются с отдыхом у моря, поэтому такие часы будут идеально смотреться с невесомым сарафаном, расшитой туникой или топом с открытыми плечами. А комбинация контрастных ярких линий (зеленые, красные, темно-синие) символизирует динамику, поэтому модель с текстильным ремнем впишется в спортивный образ. Такие часы хорошо сочетаются с рубашкой поло и джоггерами.

Часы на длинном ремешке

1. Часы Chanel, цена от 120 000 руб. ; 2. Часы Fossil, цена 18 000 руб. ; 3. Часы Furla, цена 15 000 руб.

Особой популярностью пользуется длинный узкий ремешок, который обматывается вокруг запястья несколько раз. Такие часы больше напоминают браслет. Самым эффектным решением Chanel считает сочетание металла и кожи. Оно воспринимается как классическое и в то же время дерзкое. Дизайнеры советуют дать волю фантазии и вместе с часами носить на запястье несколько любимых браслетов. Бунтарский образ довершит куртка-косуха, футболка с крупным логотипом и остроносые туфли-лодочки.

Мужские часы

1. Часы Tissot, цена по запросу; 2. Часы Hamilton American, цена 30 000 руб. ; 3. Часы Burberry, цена 50 000 руб.

В моде не только носить рубашки и пиджаки словно с мужского плеча, но и часы. Квадратный циферблат, металический браслет и минималистичный дизайн — так выглядят идеальные часы-бойфренды. Эта модель идеально впишется в деловой гардероб, придаст авторитетности и даже решительности образу. Но эти часы придутся по вкусу не только бизнес-леди. Они станут интересным акцентом в женственном аутфите. Например, в сочетании с полупрозрачной блузкой и кюлотами они подчеркнут хрупкость и трогательную беззащитность их обладательницы.

Белые часы

1. Часы Fossil, цена 18 000 руб. ; 2. Часы DKNY, цена 24 000 руб. ; 3. Часы Lacoste, цена 20 000 руб.

Модные часы 2018 года отличаются лаконичностью, изящностью и в то же время спортивным задором. Силиконовый ремешок, крупный циферблат и безукоризненно белый цвет — вот главные ориентиры при выборе новых наручных часов. Светлая модель будет актуальна не только летом, но и осенью, ведь белый хронограф выразительно смотрится с объемным вязаным свитером и даже классическим пальто. Не стоит беспокоиться о том, что светлый ремешок непрактичен: технологичный материал предполагает легкий уход.

Умные часы

1. Часы Michael Kors, цена 25 000 руб. ; 2. Часы Michael Kors, цена 20 000 руб. ; 3. Часы Fossil, цена 19 000 руб.

Для тех, кто не знает, как выбрать наручные часы, подсказываем: увлечься новыми технологиями. Современные стильные часы умеют не только показывать время, но и считать шаги, показывать погоду и даже сообщения от любимого. Дизайнеры решили, что в женщине должна оставаться загадка, поэтому они создали часы, которые выглядят точь-в-точь как классические, но на самом деле они — smart (подключаются к смартфону или планшету). Хитрый дизайн делает эти часы по-настоящему универсальными: они будут лаконично смотреться и с брючным костюмом, и с романтичным платьем.

Выбираем самые актуальные часы сезона-2018:

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