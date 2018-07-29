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Мода превыше всего: Ким Кардашьян в жару в свитере и в сапогах
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Мода превыше всего: Ким Кардашьян в жару в свитере и в сапогах 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Ким Кардашьян (37) уже сложно удивить чем-то своих подписчиков: и абсолютно голой мы звезду видели, и на откровенные наряды насмотрелись. А тут… Ким решила утеплиться!
Звезда выложила новое фото в Instagram, и на нем она в свитере и сапогах, подпись такая: «в Калабасасе было 43 градуса». Не завидуем мы Ким!
Кстати, на ней были вещи из новой коллекции ее мужа Канье Уэста (41). Фанаты сразу предположили, что он специально попросил Ким прогуляться в его творениях ради рекламы: «Бедная Ким! Он специально заставляет ее гулять в таком виде, чтобы пропиариться. Хотя бы о погоде подумал бы!»; «Как сильно она любит Канье, что терпит это все ради него!»; «Ким решила теперь одеваться закрыто? Странный выбор!».
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/moda-prevyshe-vsego-kim-kardashyan-v-zharu-v-svitere-i-v-sapogah/
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