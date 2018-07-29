Мода превыше всего: Ким Кардашьян в жару в свитере и в сапогах

Ким Кардашьян (37) уже сложно удивить чем-то своих подписчиков: и абсолютно голой мы звезду видели, и на откровенные наряды насмотрелись. А тут… Ким решила утеплиться!

Звезда выложила новое фото в Instagram, и на нем она в свитере и сапогах, подпись такая: «в Калабасасе было 43 градуса». Не завидуем мы Ким!

Кстати, на ней были вещи из новой коллекции ее мужа Канье Уэста (41). Фанаты сразу предположили, что он специально попросил Ким прогуляться в его творениях ради рекламы: «Бедная Ким! Он специально заставляет ее гулять в таком виде, чтобы пропиариться. Хотя бы о погоде подумал бы!»; «Как сильно она любит Канье, что терпит это все ради него!»; «Ким решила теперь одеваться закрыто? Странный выбор!».

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