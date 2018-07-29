5 новых ювелирных брендов, у которых найдутся украшения на все случаи жизни

Poison drop

В этом магазине собраны практически все украшения — от базовых до самых необычных. Кстати, сейчас у ребят хорошие скидки. Кажется, можно скупить все украшения по отличной цене!

12shopmoscow

Совместный магазин украшений марок 48, Aloha Gaia, Infanta Rings, Ms. Marble, OneDayArt, Rusalka, Urban Island. Среди наших фаворитов –серебряное кольцо в форме человеческого лица (6500 руб). Такого точно ни у кого не будет!

10.GRANJEWELRY

Очень красивые украшения для настоящих романтиков. Серьги с надписью «любовь» и кольца «время любить» точно помогут сказать вам самое главное. И кому Tiffany&Co нужно?

Lilium Jewelry

Аккуратные и изящные украшения на любой случай. Особой популярностью пользуются чокеры-полоски в бриллиантовой огранке, а также очень нежные серьги в розовом золоте с цветными цирконами. Просто не оторвать глаз!

Сахарок

Пожалуй, здесь самые минималистичные украшения: за базой — точно сюда! Но кроме вечной классики у ребят есть необычные серьги причудливых форм, нежные кольца с жемчугом и очень практичные браслеты-«напоминалки», чтобы точно ничего не забыть.