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У Бруклина Бэкхема новая работа и Виктория от нее в восторге
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У Бруклина Бэкхема новая работа и Виктория от нее в восторге 

Harper’s Bazaar 59 минут назад
Фото: Harper’s Bazaar
Похоже, Бруклин Бэкхем продолжает искать себя и свое предназначение в fashion-индустрии. Парень уже работал моделью и фотографом, теперь же решил освоить еще одну модную профессию — дизайнера. Как сообщают британские СМИ, 19-летний сын Дэвида и Виктории Бэкхем готовится подписать контракт на 2,5 млн фунтов с британским онлайн-магазином молодежной одежды ВооhооMan. Руководство компании видит в подобного рода сотрудничествах большие перспективы — недавно капсульную линию футболок для ВооhооMan создал полузащитник футбольного клуба «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли.
Уверены, что даже самые незамысловатые вещи под фамилией Бэкхем вызовут небывалый ажиотаж, особенно если учесть от факт, что ценник на Victoria Beckham стартует c $250, а футболки на ВооhооMan продают по $15 за штуку.
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