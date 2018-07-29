Стильные образы недели: как носить рюши и оборки

На встречу с друзьями

Выглядеть официально, но при этом по-летнему свежо поможет голубая юбка с воланом. Комбинируем ее с объемной полосатой рубашкой и завершаем образ красной губной помадой. На каждый день

Если выдалось холодное лето, то пригодится блуза с оборками на рукавах: она станет удобным и стильным вариантом для города. Ее можно сочетать со спортивными брюками или джинсами с лампасами. А если хотите сделать ее частью делового наряда, стоит добавить к ней черные джинсы и обувь на каблуке. Для повседневного образа на прогулку или встречу с друзьями к блузке с оборками на рукавах выберите брюки в спортивном стиле от Sportalm.

Брюки «Бикер» в Sportalm, от 14 654 руб.,

заказать: +7 (812) 640-80-40​

Брюки «Форест» в Sportalm, цена по запросу,

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На прогулку

Яркая юбка с высоким разрезом и воланами позволяет придать городскому образу непринужденности и сексапильности, особенно если сочетать ее с черной или белой футболкой и удобными слиперами. Юбки с воланами и высоким разрезом вы можете найти в магазине Milano Moda. Модели голубого оттенка выполнены из стопроцентного хлопка и полиэстера.

Юбка SUNCOO в Milano Moda​, от 8 950 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

Юбка PAPERLACE в Milano Moda, от 4 950 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87​

На городскую фотосессию

Если сердце требует перемен и экспериментов, то образ в стиле модных блогеров будет очень кстати. Для этого понадобится женственная юбка с оборками в испанском стиле, толстовка, желательно на два размера больше вашего, ботильоны на шнуровке, контрастная сумка на пояс и очки с цветными стеклами. Этот комплект будет незаменим вечером или серым дождливым деньком. Это могут быть как голубые авиаторы, так и светло-оранжевые очки «кошачий глаз», которые на пике популярности в этом сезоне.

Очки Polar Eagle в салоне «Очки Оправы»,

от 900 руб.,

заказать: +7 (800) 250-54-14​

Очки Prius в салоне «Очки Оправы», от 500 руб.,

заказать: +7 (800) 250-54-14​

На обед к родителям

Самое простое — создать романтичный образ с оборками. Блуза с рюшами на груди, джинсы или темные брюки и босоножки на невысоком каблуке способны превратить вас в скромную леди с хорошими манерами. Отличный вариант получится с блузкой «Саша», декорированной оборками из гипюра, в ансамбле с черными кюлотами от магазина Michal Negrin.

Блузка «Саша» в Michal Negrin, от 42 200 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92​

Брюки «Лина» в Michal Negrin, от 13 950 руб.,

заказать: +7 (981) 126-16-92​

На свидание

Нужно выглядеть роскошно и женственно? Платье с каскадом воланов удовлетворяет этим критериям и добавит луку мечтательности. А уровновесить его помогут замшевые босоножки и помада насыщенного оттенка. Дополните платье с воланами замшевыми красными босоножками на высоком каблуке от CORSOCOMO. Туфли имеют ремешки, которые подчеркнут изящные щиколотки.

Туфли CORSOCOMO, от 5 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-03-46​

Туфли CORSOCOMO, от 5 900 руб.,

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