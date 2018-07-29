«Ножки просто супер!»: Анне Нетребко советуют чаще носить мини

Оперная певица Анна Нетребко решила снова похвастаться стройными ножками, опубликовав фотографию в гламурном мини-платье. Как и всегда, стройные ноги Нетребко вызвали восторг у нее поклонников, которые, в отличие от многих других, всегда готовы делать комплименты певице не только по поводу голоса, но и внешности.

Анна Нетребко предпочитает выделяться не только благодаря своему удивительному голосу, но и внешности. Иногда певица выбирает эпатажную одежду, которую поклонники даже при всем желании не могут оценить по достоинству. Благодаря таланту и чувствую юмора Нетребко, конечно, прощают любые недостатки, и тем не менее она все-таки нередко балует фанатов красивыми образами, а порой и демонстрирует достоинства своей фигуры — особенно длинные и стройные ноги. Вчера Анна опубликовала фотографию, для которой позировала под жарким солнцем в коротком серебристом платье. Образ певица дополнила солнцезащитными очками и белым тюрбаном. Невозможно не отметить яркий загар певицы, который особенно контрастирует со светлой одеждой, но на переднем плане все же оказались ее длинные ноги, к тому же подчеркнутые туфлями на высоком каблуке.

Всего за несколько часов фотография собрала более семи сотен комментариев, большинство из которых было, конечно, восторженным. Многочисленные фанаты Нетребко из разных стран в который раз отмечают, что в ней дар к пению сочетается еще и с красивой внешностью. А кое-кто ее даже не узнал: «Анна вы прекрасны как всегда…а ножки просто супер!» «Великолепна во всем! Талант и красота! Здоровья Вам и вдохновения» «Я думала это Бейонсе. Вам надо непременно ходить в мини» «Стройняшка! Восхищаюсь вами, вашим талантом, вашим умением радоваться жизни!» «Анна, это вы? Такая красотка, жгучая брюнетка, фигура стала отличная. Вам почаще надо ножки открывать — носите короткие платья, это прекрасно» Хотя Нетребко не обладает внешностью и худобой, принятой среди звезд шоу-бизнеса, это совершенно не мешает ей иметь огромную армию фанатов, как и быть, говоря откровенно, в разы талантливее абсолютного большинства из них. К тому же, многих подкупают ее простота и чувство юмора, не присущие, увы, очень многим людям.

Еще месяц назад поклонники заметили, что Нетребко сильно похудела и теперь выглядит еще лучше, чем раньше. Прекрасно зная о главных достоинствах своей фигуры, в последнее время она открывает ноги все чаще, то и дело появляясь на светских мероприятиях в мини-платьях и выглядит вовсе не хуже, чем певицы, зарабатывающие не голосом, а внешностью.