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Назад в будущее: Милла Йовович в новой съемке Balmain
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Назад в будущее: Милла Йовович в новой съемке Balmain 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Американская актриса и модель Милла Йовович, которая в разные годы была лицом Chanel, L'Oreal, Isabel Marant и Marc Jacobs, добавила в свое портфолио еще один бренд — в новом сезоне она станет посланницей французского модного Дома Balmain.
Выбор Миллы не случаен: при работе над новой осенне-зимней коллекцией креативный директор бренда Оливье Рустен вдохновлялся sci-fi эстетикой, а Йовович, которую весь мир узнал после фантастического экшена «Пятый элемент» в 1997 году, стала идеальным воплощением всех идей дизайнера.
Съемки рекламной кампании под руководством фотографа Энн Ли проходили в одном из складских помещений на окраине Лондона. «Когда я оделась, я начала придумывать разные движения, которые выглядели бы эффектно в кадре и создавали бы интересные звуки», — рассказывает о процессе съемок Йовович.
Как это было, можно посмотреть в коротком backstage-видео:
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