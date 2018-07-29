Назад в будущее: Милла Йовович в новой съемке Balmain

Американская актриса и модель Милла Йовович , которая в разные годы была лицом Chanel , L'Oreal, Isabel Marant и Marc Jacobs, добавила в свое портфолио еще один бренд — в новом сезоне она станет посланницей французского модного Дома Balmain.

Выбор Миллы не случаен: при работе над новой осенне-зимней коллекцией креативный директор бренда Оливье Рустен вдохновлялся sci-fi эстетикой, а Йовович, которую весь мир узнал после фантастического экшена «Пятый элемент» в 1997 году, стала идеальным воплощением всех идей дизайнера.

Съемки рекламной кампании под руководством фотографа Энн Ли проходили в одном из складских помещений на окраине Лондона. «Когда я оделась, я начала придумывать разные движения, которые выглядели бы эффектно в кадре и создавали бы интересные звуки», — рассказывает о процессе съемок Йовович.

Как это было, можно посмотреть в коротком backstage-видео: