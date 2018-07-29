Опять промах: Кэти Холмс в шлепках и мужских штанах 

Актриса продолжает удивлять поклонников нарядами, далекими от совершенства.
Куда бы ни отправилась Кэти Холмс: по магазинам, на фэшн-премию, на модный показ или на обед в ресторан, ее выбор нарядов оставляет желать лучшего. Даже на прогулку по столице моды Парижу она надела стоптанные балетки и мятое платье. На родине в Америке ее стиль также оставляет желать лучшего.
На днях актриса была замечена в Калифорнии неподалеку от ресторана, где она тайно обедала со Скоттом Иствудом, сыном Клинта Иствуда. Для рандеву Кэти выбрала весьма спорный туалет, состоящий из безразмерных мятых брюк, рубашки и жакета. Образ завершали не слишком презентабельного вида шлепки и сумка-котомка. Выбор наряда можно смело назвать не самым удачным: брюки с заниженной талией буквально изуродовали фигуру Кэти Холмс!
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