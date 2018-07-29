Ещё
Опять промах: Кэти Холмс в шлепках и мужских штанах
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опять промах: Кэти Холмс в шлепках и мужских штанах 

WDay.ru 1 час назад
Фото: WDay.ru
Актриса продолжает удивлять поклонников нарядами, далекими от совершенства.
Куда бы ни отправилась Кэти Холмс: по магазинам, на фэшн-премию, на модный показ или на обед в ресторан, ее выбор нарядов оставляет желать лучшего. Даже на прогулку по столице моды Парижу она надела стоптанные балетки и мятое платье. На родине в Америке ее стиль также оставляет желать лучшего.
На днях актриса была замечена в Калифорнии неподалеку от ресторана, где она тайно обедала со Скоттом Иствудом, сыном Клинта Иствуда. Для рандеву Кэти выбрала весьма спорный туалет, состоящий из безразмерных мятых брюк, рубашки и жакета. Образ завершали не слишком презентабельного вида шлепки и сумка-котомка. Выбор наряда можно смело назвать не самым удачным: брюки с заниженной талией буквально изуродовали фигуру Кэти Холмс!
Эмили Ратаковски вышла погулять в одном лифчике
Похудевшая Кайли Дженнер вышла в свет в микроплатье
Читайте также:
WDay.ru: последние новости
Соперница Кейт Миддлтон показала принцу грудь в купальнике Не по возрасту: 64-летняя супермодель оделась как девочка Тейлор Свифт показала толстые ляжки в мини-юбке
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему шумит в ушах7
5 признаков плохой хозяйки в доме11
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Как самовар: в Сети раскритиковали платье Бородиной10
Седокова возмутила выступлением в купальнике75
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение