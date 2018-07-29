Бруклин Бекхэм ушёл из института

Буквально несколько дней назад стало известно, что старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм решил бросить свою учебу в одном из университетов Нью-Йорка. После такого заявления, поклонники Бруклина стали гадать, почему же парень все-таки решил вернуться в Лондон и прервать своё обучение. И ответ долго не заставил себя ждать. Дело в том, что родители мальчика сделала для него сюрприз: Бруклин вскоре выпустит коллекцию собственной одежды совместно с магазином. К слову, сумма сделки с брендом составляет около миллионов фунтов стерлингов.

Что ж, теперь понятно, почему Бруклин принял такое неожиданное решение, а его родители поддержали его в этом. Теперь весь мир с нетерпением ждёт презентации новой одежды от звездного подростка.