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Бруклин Бекхэм ушёл из института
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Бруклин Бекхэм ушёл из института 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Буквально несколько дней назад стало известно, что старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм решил бросить свою учебу в одном из университетов Нью-Йорка. После такого заявления, поклонники Бруклина стали гадать, почему же парень все-таки решил вернуться в Лондон и прервать своё обучение. И ответ долго не заставил себя ждать. Дело в том, что родители мальчика сделала для него сюрприз: Бруклин вскоре выпустит коллекцию собственной одежды совместно с магазином. К слову, сумма сделки с брендом составляет около миллионов фунтов стерлингов.
Что ж, теперь понятно, почему Бруклин принял такое неожиданное решение, а его родители поддержали его в этом. Теперь весь мир с нетерпением ждёт презентации новой одежды от звездного подростка.
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