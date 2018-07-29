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12 красивых свадебных платьев, которые можно надеть второй раз
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12 красивых свадебных платьев, которые можно надеть второй раз 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Никто не спорит: свадебный наряд невесты должен быть особенным, но не все готовы потратить несколько тысяч долларов на покупку платья «на один раз». Предлагаем оптимизировать расходы и выбрать модель, которую можно будет надеть не только на торжественную церемонию бракосочетания. Так, например, строгое платье Roksanda в стиле Мелании Трамп будет уместно на театральной премьере, минималистичное The Row пригодится вам во время путешествия на Лазурный берег, а сексуальное Danielle Frankel не раз сделает вас звездой коктейльных вечеринок.
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Женский форум
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