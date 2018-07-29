12 красивых свадебных платьев, которые можно надеть второй раз

Никто не спорит: свадебный наряд невесты должен быть особенным, но не все готовы потратить несколько тысяч долларов на покупку платья «на один раз». Предлагаем оптимизировать расходы и выбрать модель, которую можно будет надеть не только на торжественную церемонию бракосочетания. Так, например, строгое платье Roksanda в стиле Мелании Трамп будет уместно на театральной премьере, минималистичное The Row пригодится вам во время путешествия на Лазурный берег, а сексуальное Danielle Frankel не раз сделает вас звездой коктейльных вечеринок.