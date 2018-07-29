«Валерию скопировала»: Жасмин досадно промахнулась с выбором наряда

Певица Жасмин является одной из претенденток на звание самой стильной артистки на отечественной сцене. Однако новый образ, в котором она появилась в Баку на музыкальном фестивале «Жара» интернет-пользователи откровенно высмеяли, назвав его копией одного из нарядов Валерии.

Музыкальный фестиваль «Жара» в самом разгаре и продолжает радовать гостей популярными артистами, выступающими на сцене под открытым небом. Не отстают от присутствующих в Баку зрителей и многие интернет-пользователи, которые уже третий день с жадностью следят за звездными образами.

Очередной концертный день ознаменовался не только яркими номерами, но и крайне неприятным фэшн-скандалом. Певица Жасмин, которая все чаще позиционирует себя не только как артистка, но и как дизайнер, попала впросак, появившись перед репортерами в черно-белом полосатом платье в пол. Сам наряд как таковых претензий не вызвал, но вот его принт и фасон спровоцировали обывателей на множество нелицеприятных отзывов, ведь в очень похожем образе накануне вечером перед публикой блистала другая певица — Валерия.

«Своей фантазии не хватило? Валерию скопировала» «С Валерией поделили платье?» «У мужа, видать, одолжила робу» «Они его что с Валерией по очереди носят?» «Кажется, у меня дежавю… Разве Валерия не в таком же платье была?» Хотя, судя по всему, Жасмин комментарии в сети ничуть не смутили. Певица никак не стала реагировать ни на сравнение с коллегой, ни даже на шутки, связанные с полосатым принтом.