«Настоящая подруга гангстера»: Юлианна Караулова покорила обывателей своим стилем

Пока мэтры российского шоу-бизнеса в стремлении перещеголять друг руга выбирают самые невероятные образы для выхода к репортерам, молодая певица Юлианна Караулова делает ставку на простоту и изящество. Новый выход артистки на музыкальном фестивале «Жара» запомнится ее поклонникам надолго.

Вот и подходит к концу очередной месяц лета. Ночи становятся прохладнее, а дни — дождливее. Но только не в солнечном Баку, где в самом разгаре потрясающий и богатый на события музыкальный фестиваль «Жара». Сливки российского шоу-бизнеса продолжают съезжаться в Азербайджан, чтобы выступить на сцене под открытым небом. Не стала исключением и талантливая певица Юлианна Караулова. Артистка не только покорила зрителей своим музыкальным номером, но и стала настоящей звездой на ковровой дорожке, когда появилась перед фотографами в довольно скромном, но очень изящном платье.

Длинный наряд черного цвета великолепно подчеркнул стройную талию певицы и продемонстрировал ее изящные ноги благодаря высокому боковому разрезу. Открытые плечи и стекающие по ним легкие рукава сделали акцент на красивой длинной шее исполнительницы. Многие поклонники пришли в настоящий восторг от такого невероятного появления Юлианны.

«Ослепительная красавица! Настоящая Богиня» «Будто сошла с экрана старого кино… что-то типо Криминального чтива» «Превосходная! Очень красивое платье. На стиль Подольской похоже» «Точно! Настоящая подруга гангстера!» «Нравится и платье, и прическа… Весь образ удался!» «Они с Подольской все больше становятся похожи»