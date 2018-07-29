«Наряд для варьете»: Инна Маликова расстроила фанатов колготками в сетку

41-летняя представительница знаменитой музыкальной династии Маликовых Инна может похвастаться приятной внешностью, отличной фигурой, красивыми и ухоженными волосами. Вряд ли кто-то может напеть композицию из ее репертуара, разве что самые ярые поклонники. Видимо, поэтому привлекать внимание красавица решила своими нарядами.

Инне Маликовой не удалось повторить головокружительный успех своих именитых родственников на музыкальном попроще. Женщина поет, однако в ее репертуаре нет хитов, знакомых любому слушателю. Но она может гордиться своими формами: очевидно, что Инне повезло с генетикой, да и ее отличная фигура — результат и работы над собой, что не может не вызывать уважения. А вот наряды именитой красотки не так горячо встречаются публикой, как ее точенные изгибы. Порой Инна предстает перед подписчиками своей страницы в Инстаграме в таких необычных нарядах, что публика просто разводит руками, называя увиденное модной нелепицей. Вот и недавнее фото удивило и даже расстроило почитателей Инны.

Артистка предстала перед подписчиками в Инстаграме в довольно провокационном и неоднозначном образе. Блондинка нарядилась в черное, выбрав то ли платье, то ли юбку минимальной длины, а стройные ноги облачила в черные колготки в сеточку со швами по бокам. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и короткий жакет, скрывший от публики верх.

«И куда вы в таком собрались? Не представляю даже» «Колготочки выглядят вульгарно, уж простите» «Наряд для варьете не иначе» «Инна, неужели ничего более подходящего не нашлось?» «Странный выбор. Фигура, конечно, классная, но есть более достойные вас вещи, простите» Наверное, Инне стоит вернуться к привычным публике сдержанным образам и давать советы по уходу за волосами. Это у нее получается куда лучше модных экспериментов.