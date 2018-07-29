Ещё
«Наряд для варьете»: Инна Маликова расстроила фанатов колготками в сетку
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Наряд для варьете»: Инна Маликова расстроила фанатов колготками в сетку 

Eva.ru 23 минуты назад
Фото: Eva.ru
41-летняя представительница знаменитой музыкальной династии Маликовых Инна может похвастаться приятной внешностью, отличной фигурой, красивыми и ухоженными волосами. Вряд ли кто-то может напеть композицию из ее репертуара, разве что самые ярые поклонники. Видимо, поэтому привлекать внимание красавица решила своими нарядами.
Инне Маликовой не удалось повторить головокружительный успех своих именитых родственников на музыкальном попроще. Женщина поет, однако в ее репертуаре нет хитов, знакомых любому слушателю. Но она может гордиться своими формами: очевидно, что Инне повезло с генетикой, да и ее отличная фигура — результат и работы над собой, что не может не вызывать уважения. А вот наряды именитой красотки не так горячо встречаются публикой, как ее точенные изгибы. Порой Инна предстает перед подписчиками своей страницы в Инстаграме в таких необычных нарядах, что публика просто разводит руками, называя увиденное модной нелепицей. Вот и недавнее фото удивило и даже расстроило почитателей Инны.
Артистка предстала перед подписчиками в Инстаграме в довольно провокационном и неоднозначном образе. Блондинка нарядилась в черное, выбрав то ли платье, то ли юбку минимальной длины, а стройные ноги облачила в черные колготки в сеточку со швами по бокам. Дополнили образ босоножки на высоком каблуке и короткий жакет, скрывший от публики верх.
«И куда вы в таком собрались? Не представляю даже» «Колготочки выглядят вульгарно, уж простите» «Наряд для варьете не иначе» «Инна, неужели ничего более подходящего не нашлось?» «Странный выбор. Фигура, конечно, классная, но есть более достойные вас вещи, простите» Наверное, Инне стоит вернуться к привычным публике сдержанным образам и давать советы по уходу за волосами. Это у нее получается куда лучше модных экспериментов.
Eva.ru: последние новости
«Напоминает чешуйки»: Наталью Подольскую в сногсшибательном платье сравнили с русалкой «Культуры в этом наряде мало»: Анна Седокова выступила на «Жаре» в голом платье «Да ладно?!»: Сергей Лазарев назвал Кети Топурию самой стильной девушкой в российском шоу-бизнесе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Настя Каменских поразила «жарким» фото у бассейна26
5 признаков плохой хозяйки в доме16
Как живут брошенные жены знаменитостей1
Почему шумит в ушах
Седокова возмутила выступлением в купальнике78
Видео
02:53
Чем отличаются коричневые яйца от белых
Еда
03:46
Седокова возмутила выступлением в купальнике
Звёзды
01:04
Брэда Питта уличили в подражании своим женщинам
Звёзды
00:57
Бузову чуть не снесло волной в Турции
Звёзды
02:12
«Юбка вместо блузки?»: наряд Орловой вызвал споры
Звёзды
03:25
Полуобнаженная Ксения Алферова прикрылась шляпой
Звёзды
00:22
Вера Брежнева взбудоражила мужчин снимком
Звёзды
00:59
Беременная Анна Хилькевич недовольна своим носом
Звёзды
04:10
Известные мужчины, обжегшиеся на юных подружках
Звёзды
10:06
Как живут брошенные жены знаменитостей
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение