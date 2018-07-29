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В первый день августа воронежцев зовут на флешмоб женственности
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В первый день августа воронежцев зовут на флешмоб женственности 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
1 августа в 18:30 на площадке перед кафе «АндерСон» (Карла Маркса, 53) пройдет 10-й международный флешмоб женственности.
Как рассказали организаторы, для участия в событии нужно прийти в определенном наряде — платье или юбке, по возможности ниже колена, приветствуются вечерние наряды. С собой необходимо взять цветы.
В рамках флешмоба будут работать цветочные и детские фотозоны, мини-выставка женского рукоделия, консультация визажиста. Также запланированы музыкальные и танцевальные номера, хороводы, розыгрыш призов и т.д. И самое главное, флешмоб подразумевает вручение цветов прохожим женщинам в округе. Подробности события ищите по ссылке.
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