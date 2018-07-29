В первый день августа воронежцев зовут на флешмоб женственности

1 августа в 18:30 на площадке перед кафе «АндерСон» ( Карла Маркса , 53) пройдет 10-й международный флешмоб женственности.

Как рассказали организаторы, для участия в событии нужно прийти в определенном наряде — платье или юбке, по возможности ниже колена, приветствуются вечерние наряды. С собой необходимо взять цветы.

В рамках флешмоба будут работать цветочные и детские фотозоны, мини-выставка женского рукоделия, консультация визажиста. Также запланированы музыкальные и танцевальные номера, хороводы, розыгрыш призов и т.д. И самое главное, флешмоб подразумевает вручение цветов прохожим женщинам в округе. Подробности события ищите по ссылке.