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Брежнева рассказала, какие наряды ей выбирает Меладзе
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Брежнева рассказала, какие наряды ей выбирает Меладзе 

WDay.ru 59 минут назад
Фото: WDay.ru
На закрытие фестиваля на берегу Каспийского моря звезды продемонстрировали «голые платья» и глубокие декольте.
Закрытие «Жары» в Баку собрало немало звезд. Ради завершающего гала-концерта фестиваля в столицу Азербайджана прилетела актриса Настасья Самбурская, певица Диана Арбенина, Альбина Джанабаева, Вера Брежнева, Анджелика Агурбаш… Чуть раньше прибыли певица Юлия Ковальчук, Юлия Барановская, звездный дизайнер Белла Потемкина.
Звезды выглядели так «горячо», что обжигали своим внешним видом похлеще теплого морского воздуха.
Вера Брежнева
«О всем, что происходит в моей жизни, в курсе муж и да, он знает, в каком наряде я сейчас, — парировала на шуточки ведущего вечера Вера Брежнева, поразившая роскошным платьем с декольте. — Но иногда со мной проще согласиться и у него не остается выбора. Мы все решаем тетатет».
В соблазнительном розово-красном платье появилась и певица Альбина Джанабаева… Артистка вышла к зрителям в компании супруга Валерия Меладзе.
«Жара — прекрасное место! Она заряжает», — сказала пара.
К слову, непривычным для себя декольте отличилась и певица Диана Арбенина.
«Я ношу только ту одежду, которая мне нравится. Одежда должна быть удобной, а модно или не модно, мне уже не важно, — призналась Арбенина. — Мне, кстати, пришлось очень постараться, чтобы сюда добраться… Мои вылеты отменялись, но я все равно прилетела».
Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева
Юлия Ковальчук вышла на дорожку в белых брюках и модном кроп-топе. Алексей Чумаков, который приехал в Баку вместе с ней, присутствовать на закрытии не смог.
«Никакой интриги нет. Просто у него дела», — улыбнулась Ковальчук.
А вот звездный дизайнер Белла Потемкина и вовсе пошутила, что ее наряды вез отдельный самолет.
«Такой красный и в стразиках! А вы разве его не видели? Летел прямо за нашим», — сказала Потемкина.
Подробнее о нарядах других звездных гостей, читайте тут.
Юлия Ковальчук
Денис Клявер с супругой
Вера Брежнева на репетиции
певица Зара
Диана Арбенина на репетиции
Анджелика Агурбаш
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Вера Брежнева упала во время выступления
«Жара»-2018: самые горячие наряды звезд
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