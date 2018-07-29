Брежнева рассказала, какие наряды ей выбирает Меладзе

На закрытие фестиваля на берегу Каспийского моря звезды продемонстрировали «голые платья» и глубокие декольте.

Звезды выглядели так «горячо», что обжигали своим внешним видом похлеще теплого морского воздуха.

Вера Брежнева

«О всем, что происходит в моей жизни, в курсе муж и да, он знает, в каком наряде я сейчас, — парировала на шуточки ведущего вечера Вера Брежнева, поразившая роскошным платьем с декольте. — Но иногда со мной проще согласиться и у него не остается выбора. Мы все решаем тетатет».

В соблазнительном розово-красном платье появилась и певица Альбина Джанабаева… Артистка вышла к зрителям в компании супруга Валерия Меладзе

«Жара — прекрасное место! Она заряжает», — сказала пара.

К слову, непривычным для себя декольте отличилась и певица Диана Арбенина.

«Я ношу только ту одежду, которая мне нравится. Одежда должна быть удобной, а модно или не модно, мне уже не важно, — призналась Арбенина. — Мне, кстати, пришлось очень постараться, чтобы сюда добраться… Мои вылеты отменялись, но я все равно прилетела».

Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева

Юлия Ковальчук вышла на дорожку в белых брюках и модном кроп-топе. Алексей Чумаков , который приехал в Баку вместе с ней, присутствовать на закрытии не смог.

«Никакой интриги нет. Просто у него дела», — улыбнулась Ковальчук.

А вот звездный дизайнер Белла Потемкина и вовсе пошутила, что ее наряды вез отдельный самолет.

«Такой красный и в стразиках! А вы разве его не видели? Летел прямо за нашим», — сказала Потемкина.

Подробнее о нарядах других звездных гостей, читайте тут.

Юлия Ковальчук

Вера Брежнева на репетиции

певица Зара

Диана Арбенина на репетиции

Анджелика Агурбаш

Вера Брежнева упала во время выступления

«Жара»-2018: самые горячие наряды звезд

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