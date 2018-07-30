«Настя, ну что за вкус»: публика не оценила сценический образ Задорожной

Город Баку в эти дни может похвастаться небывалым количеством звездных гостей, приехавших на фестиваль «Жара-2018». Модные наряды на красной дорожке, эффектные выступления, умопомрачительные вечеринки — мало кто из звезд пропустит такое событие. Вот и певица Настя Задорожная воспользовалась случаем показать себя во всей красе.

Летний фестиваль в Баку «Жара» — повод оценить не только репертуар именитых исполнителей, но и оценить их вкус в одежде. Как известно, к красной дорожке приковано иногда даже больше внимания, чем к основной программе мероприятия, всем интересно, платье какого дизайнера предпочтет та или иная знаменитость, да и вообще посудачить о селебрити не любит только ленивый. Надо сказать, что парад звездных образов ознаменовался как удачными, так и провальными выходами. Одной из фавориток красной дорожки можно назвать Ани Лорак, выбравшей для открытия платье потрясающего насыщенно-синего цвета. Публика сочла, что и фасон и цветовое решения очень идут Ани, подчеркивая ее утонченную фигуру и нежность кожи. А вот 50-летняя артистка Валерия своим полосатым платьем вызвала у обывателей смешные ассоциации, хотя обычно ее наряды вызывают восторг зрителей.

Появление на ковровой дорожке 32-летней Насти Задорожной, вернее, представленный ею образ, относится скорее к категории модных провалов, а не триумфов. Артистка опубликовала на своей странице в Инстаграме фото в компании двух полураздетых мужчин с подписью ««Спасатели Малибу» снова в деле». Сама звезда избытком одежды тоже не отличилась: поверх красного купальника на ней красуется бомбер такого же цвета, а ноги украшают блестящие туфли на шпильке. Красная помада и дерзко распущенные волосы дополняют странный образ певицы. Надо ли говорить, что хвалебные отзывы на подобный вид знаменитости из рога изобилия не сыпались. Обывателей интересовали вопросы, что случилось с мужчинами, да и зачем Настя сама нарядилась столь нелепым образом.

«У вас украли чемодан? Осталась только пляжное?» «Настя, ну что за вкус, даже купальник нормальный не в состоянии выбрать» «А куртки зачем?» «Таких спасателей Малибу я бы испугалась» «Глупые семейники и носки в сланцах — и это нынче сексуально?» «Лучше бы куртку застегнули, выглядели бы на порядок приличнее» «Настя, ну к чему тут ветровка? Мужчины в сланцах и носках вообще без комментариев» «Советский союз в наши часы. Сексапильности нет и не будет» Видимо, Насте надо всерьез задуматься как над репертуаром, так и над стилем на сцене. Все же на фото, которые она публикует в своем микроблоге, вид у нее гораздо приличнее.