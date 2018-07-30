Фитнес летом: в чем тренироваться, чтобы было комфортно

Спортивная экипировка, как и наша повседневная одежда, подбирается в зависимости от погодных условий. Если зимой очень важно защитить тело от переохлаждения, то летом главное — уберечь себя от перегрева. Так что выбирать одежду для тренировок следует не менее тщательно, чем наряд для какого-нибудь торжественного мероприятия.

Спортивные бра Главное при выборе спортивного гардероба — учитывать его назначение, потому что одежда для йоги или, например, для кроссфита имеет некоторые различия. Все это зависит от видов нагрузок на разные части тела и группы мышц. Дизайнеры всегда придерживаются этих особенностей при разработке кроя одежды и подборе материалов.

Но спортивные бра — это универсальный предмет спортивного гардероба. Это не только удобная замена нижнему белью, но и очень практичная и стильная вещь. При выборе бра следует отдавать предпочтение гипоаллергенным синтетическим тканям с технологией отвода лишней влаги. Благодаря этому, вы предотвратите размножение бактерий и появление раздражений на коже. Огромным преимуществом у бра будет наличие дышащей сетки — она обеспечит вентиляцию в жаркое время года.

Спортивная экипировка, как и любая другая одежда, отвечает всем модным тенденциям, поэтому при выборе модели и цвета можно смело полагаться на свой вкус. Внешний вид во время тренировки тоже важный фактор как-никак!

Шорты

Шорты — самый востребованный предмет одежды для тренировок в теплое время года. Тем более, что в них удобнее заниматься [активными видами спорта] (https://www.passion.ru/news/krasota/39-letnyaya-ani-lorak-pokazala-kompleks-prostykh-uprazhnenii-dlya-idealnoi-figury-13-07-2018.htm0. Опять же при выборе шорт очень важно обращать внимание на материал. Ткань должна быть легкой, хорошо пропускать воздух и не задерживать влагу.

Конечно, длина шорт — это вопрос личных предпочтений, но для бега лучше подойдут более короткие модели, а длинные — для тренировок в зале.

Кроссовки

Каждый спортивный магазин предлагает широкий ассортимент кроссовок, так что глаза разбегаются. И это в значительной мере осложняет выбор вашей идеальной пары. А выбор этот действительно непростой, учитывая что вы собираетесь провести в кроссовках много часов, борясь с лишними килограммами.

Конечно, первый вопрос, на который вы должны себе ответить — для чего вам нужны кроссовки? Потому что каждый вид спорта имеет свои особенности. Для бега, например, нужно выбирать легкие модели, для активных тренировок в зале — устойчивые. Но что делать, если вы не можете ограничиться только одним видом спорта? Тогда скорее подойдут практичные универсальные кроссовки.

Специально для Passion.ru наш эксперт рассказывает, какая обувь подойдет для летних тренировок.

Кроссовки нужно выбирать, ориентируясь на специфику ваших тренировок: красивые высокие боксерки не помогут вам на кардиотренировке, а агрессивный протектор трейловых кроссовок будет бесполезен на асфальте. Если вы не ограничены специфическими требованиями определённого вида спорта, стоит обратить внимание на более универсальные модели. Например, на днях в Reebok вышла обновленная линейка кроссовок серии Flexweave. Благодаря особой технологии плетения Flexweave, удалось добиться высокой прочности материала верха, несмотря на достаточно небольшой вес самих кроссовок. В них сочетаются адаптивная амортизация и высокая устойчивость. Кроме того, дизайн этих кроссовок стирает границы между спортивным и повседневным стилем, так что после занятий на улице можно будет смело отправиться в пешую прогулку по центру города.

Текст: Татьяна Зубахина

Фото: Shutterstock, архивы пресс-служб