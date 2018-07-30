В стиле вестерн, с большой пряжкой и не только: выбираем крутой и модный ремень

В 2018 году дизайнеры обратили особое внимание на ремни. И неудивительно: такой стильный аксессуар заслуживает особого интереса. Если ремень когда-то использовался исключительно как функциональный предмет гардероба, то сейчас его рассматривают как дополнение к образу. Вариантов использования и стилизации ремней огромное множество, поэтому ты точно сможешь найти что-то на свой вкус и под стиль.

Ремень-корсет

Ремень-корсет — это первое, что нужно купить из широкого выбора этих аксессуаров. Ремень в виде корсета можно носить с любой одеждой в твоем гардеробе. Это универсальная вещь, которая сочетается как с платьем, так и с oversize свитшотом. Советуем взять на вооружение ремень-корсет, ведь он сделает каждый твой образ новым и уникальным. Если ты выбираешь женственное, легкое платье, то обрати внимание на грубый и широкий пояс. Он станет изюминкой образа и будет выгодно дополнять наряд. Ты удивишься, но такой ремень можно надеть даже на верхнюю одежду — пиджаки, джинсовки, кожаные куртки. Аксессуар поверх объемных курток выделит линию талии и подчеркнет твою фигуру. Если твое тело неидеально, то ремень-корсет точно тебе нужен, ведь он сделает талию визуально тоньше.

Винтажные ремни

Винтаж всегда остается популярным среди модниц. Ремень в стиле пин-ап чаще всего представляет собой широкий и яркий пояс с прямоугольной пряжкой. Подобный аксессуар возвращает нас в 60-е и дарит твоему образу женственность и элегантность. Винтажный ремень универсален и подойдет к любому наряду. Он будет отлично вписываться в образы с широкими брюками, а если ты добавишь его к своему look'у с платьем-рубашкой, то точно не прогадаешь.

Плетеный ремень

Плетеные вещи в сезоне весна-лето — 2018 набирают огромную популярность. Плетеные ремни тоже не стали исключением. Подобный аксессуар заслуживает внимания, поскольку послужит отличным дополнением к образу. Например, сочетание плетеного пояса с рубашкой или шифоновым платьем сделает акцент на талии и добавит изюминки. Такой пояс лучше будет смотреться с изделиями из легких тканей. Кроме того, плетеные ремни, например, из жгута отлично вписываются в образы в морском стиле.

Цветные ремни

Если хочешь разбавить однотонный образ чем-то ярким, то обрати внимание на цветные пояса и ремни с принтами. Например, в образ total black отлично впишется черный ремень с небольшим рисунком. Яркий акцент в виде ремня всегда будет обращать на себя внимание и выделять линию талии да и в целом сделает образ интереснее.

Ремни с пряжкой

Особое внимание уделяется пряжке ремня. Она может быть как геометрической, так и круглой формы, а также в виде зацепа. Разрешены любые их вариации. Особое внимание обрати на пряжки необычной формы и сочетай их с простыми вещами. Образ будет сдержанным, но загадочным.

Ремни в стиле вестерн

Ремни в стиле вестерн, которые предпочитали ковбои и байкеры, превращают тебя в девушку, любящую приключения. Они, как правило, с выбитым рисунком на пряжке или дополнены шипами, цепями. Такие ремни добавляют образу твердости. Аксессуаром можно дополнить как платье, так и образ с джинсами и косухой.

Текст:Ксения Семенова

Фото:архивы пресс-служб