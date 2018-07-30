«Может, и от бренда»: сумку Эльвиры Т назвали пародией на Gucci

Молодая певица Эльвира Т приехала на музыкальный фестиваль «Жара» и, чтобы не ударить в грязь лицом, дополнила свой образ модной нынче сумкой на поясе. Однако вместо Gucci артистка взяла совершенно другой бренд, и с такой сумкой популярная исполнительница напомнила обывателям торговку с рынка, до слез рассмешив модных критиков своей пародией на моду.

23-летняя амбициозная исполнительница Эльвира Т присоединилась к сливкам отечественного шоу-бизнеса, став гостьей престижного Международного музыкального фестиваля «Жара». И хотя репутация мероприятия была подпорчена выходками некоторых артистов, однако на красную ковровую дорожку звезды всех величин одеваются с особым усердием, поскольку о представленных ими нарядах еще долго будут толковать поклонники и пользователи сети. Серьезно к выбору своего образа подошла и молодая звезда, решив соответствовать всем трендам сезона.

В качестве дополнения своего образа артистка захватила на ковровую дорожку один из главных трендов лета — удобную сумку на пояс, которой уже блеснули многие наши звезды. С той лишь разницей, что российские знаменитости повально демонстрировали сумку от итальянского дома моды Gucci, а на поясе Эльвиры красовалась совсем другое дизайнерское изделие. Стоит отметить, что и творение знаменитого бренда нравится далеко не всем обывателям, а потому «пародия на моду» в исполнении Эльвиры вызвала массу острых насмешек со стороны зрителей. «Моя тетя с такой сумкой на рынке торговала. Так приятно вспомнить, как она мне синий стольник оттуда на жвачку вытаскивала» «Когда хочешь быть в моде, а на Gucci денег нет» «Прямо после смены кондуктора с автобуса, да на дорожку. Ну а почему бы и нет» «С рынка прямо приехала» «Ещё бы Микки-Мауса под мышку взяла, хуже бы не было» «Мда. Сумка все портит. Какая-то пародия на моду» «Может и от бренда, только не на всех смотрится стильно! Выглядит, как с базара пришла, и вроде вся такая модная»