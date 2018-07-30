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«Розовое с красным?»: выход Альбины Джанабаевой сочли модным провалом
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«Розовое с красным?»: выход Альбины Джанабаевой сочли модным провалом 

Eva.ru 2 часа назад
Фото: Eva.ru
У Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе состоялся редкий совместный выход в свет — артисты рука об руку появились на фестивале «Жара» в Баку. Однако для столь модного мероприятия светская львица выбрала довольно экстравагантный образ, который большинство обывателей сочло попросту нелепым, а все из-за несовместимого, по мнению публики, цветового сочетания розового с красным.
Каждый выход советского и российского поп-певца Валерия Меладзе с женой привлекает повышенное внимание поклонников, которые, изучая наряд его супруги, раз за разом недоумевают, что же в ней такого особенного, кроме полного отсутствия вкуса и чувства стиля. И сейчас супружеская пара прошлась по красной ковровой дорожке Международного музыкального кинофестиваля «Жара» в Баку, где уже блеснули своими нарядами многие звезды отечественного шоу-бизнеса. И с появлением первых фотографий мероприятия главной темой обывателей стало платье певицы, которое все признали настоящим кошмаром любого уважающего себя стилиста.
Стоит отметить, что комбинация красного и розового довольно прочно вошла в высокую моду, однако дебаты о сочетаемости этих цветов идут не переставая уже несколько сезонов. И модные критики не устают повторять, что самое главное — правильно подобрать оттенки, иначе стильный выход может обернуться модным провалом. А потому Альбина в красном платье на одно плечо с розовой вставкой вызвала жаркую волну обсуждений, в результате которых ее выход был признан настолько нелепым и безвкусным, что критика буквально полилась рекой. «Всегда считала, что комбинация розового и красного в наряде — худшее изобретение человечества» «Не очень удачное платье» «Как будто на розовый купальник надела японское Сари» «Платье срочно снять…Альбина как так?» «Розовое с красным? Что за модный кошмар?»
К слову, Альбина Джанабаева — бывшая участница группы «ВИА-Гра», солистки которой известны своими соблазнительными формами. Однако фигура звезды со временем претерпела изменения, удивив обывателей отсутствием изгибов.
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