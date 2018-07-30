Бизнесмену из Березовки грозит срок за продажу контрафактной спортивной одежды

В поселке Березовка силовики изъяли из магазина контрафактную спортивную одежду и обувь на сумму более 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Установлено, что местный предприниматель незаконно продавал поддельные вещи известных спортивных брендов — Nike, Adidas, New Balance, Reebok.

«Полицейские изъяли порядка 656 единиц одежды и 222 пары обуви. Согласно проведенной экспертизы одежда и обувь, маркированная товарными знаками, не соответствует оригинальной», — говорится в сообщении.

На 35-летнего предпринимателя завели уголовное дело по статье «незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Бизнесмену грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, в мае текущего года полицейские изъяли дешевые подделки спортивных брендов на 4 млн рублей. Вещи продавались в торговом центре «Мави» в Кировском районе.