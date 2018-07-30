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Бизнесмену из Березовки грозит срок за продажу контрафактной спортивной одежды
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Бизнесмену из Березовки грозит срок за продажу контрафактной спортивной одежды 

sibnovosti.ru 13 часов назад
Фото: sibnovosti.ru
В поселке Березовка силовики изъяли из магазина контрафактную спортивную одежду и обувь на сумму более 4,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.
Установлено, что местный предприниматель незаконно продавал поддельные вещи известных спортивных брендов — Nike, Adidas, New Balance, Reebok.
«Полицейские изъяли порядка 656 единиц одежды и 222 пары обуви. Согласно проведенной экспертизы одежда и обувь, маркированная товарными знаками, не соответствует оригинальной», — говорится в сообщении.
На 35-летнего предпринимателя завели уголовное дело по статье «незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)». Бизнесмену грозит до двух лет тюрьмы.
Напомним, в мае текущего года полицейские изъяли дешевые подделки спортивных брендов на 4 млн рублей. Вещи продавались в торговом центре «Мави» в Кировском районе.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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