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Макияж как у Блейк Лайвли — как и чем?
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Макияж как у Блейк Лайвли — как и чем? 

BeautyHack.ru 1 час назад
Фото: BeautyHack.ru
Ровный тон кожи с румянцем, блестящие губы естественного оттенка и дымчатые smoky eyes для вечернего выхода — как повторить макияж актрисы?
Блейк часто радует поклонников сменой имиджа, но делает это только для ролей в кино (о последнем можно почитать здесь). Макияж актрисы всегда остается неизменным — для дневного образа ей достаточно нанести на все лицо увлажняющий крем с оттенком, добавить немного румян и полупрозрачную помаду. Больше всего Блейк любит нюдовые блески теплых оттенков — персиковых или розовых.
А красивый эффект загара на лице актрисы — заслуга бронзирующей пудры в оттенке Casino, NARS.
Красивые глаза редкого цвета аквамарин Блейк подчеркивает карандашом Glide-On Pencil 24/7 в оттенке LSD, Urban Decay. Им прокрашивает слизистую.
Для вечернего образа актриса делает акцент на глаза — smoky eyes только при помощи карандаша, растушевывая его как кремовые тени и вытягивая цвет ко внешнему уголку глаза.
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