Макияж как у Блейк Лайвли — как и чем?

Ровный тон кожи с румянцем, блестящие губы естественного оттенка и дымчатые smoky eyes для вечернего выхода — как повторить макияж актрисы?

Блейк часто радует поклонников сменой имиджа, но делает это только для ролей в кино (о последнем можно почитать здесь). Макияж актрисы всегда остается неизменным — для дневного образа ей достаточно нанести на все лицо увлажняющий крем с оттенком, добавить немного румян и полупрозрачную помаду. Больше всего Блейк любит нюдовые блески теплых оттенков — персиковых или розовых.

А красивый эффект загара на лице актрисы — заслуга бронзирующей пудры в оттенке Casino, NARS.

Красивые глаза редкого цвета аквамарин Блейк подчеркивает карандашом Glide-On Pencil 24/7 в оттенке LSD, Urban Decay. Им прокрашивает слизистую.

Для вечернего образа актриса делает акцент на глаза — smoky eyes только при помощи карандаша, растушевывая его как кремовые тени и вытягивая цвет ко внешнему уголку глаза.