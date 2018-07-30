Vans создала коллекцию по мотивам картин Ван Гога и это очень стильно

Известная компания по продаже трендовой обуви решила сделать нестандартный ход в духе постимпрессионизма. Так появилась коллекция, которая выглядит свежо, стильно и очень интересно.

Коллекция Vans x Vincent Van Gogh является совместным проектом бренда Vans и музея Ван Гога (Амстердам). Для компании, которая, кстати, выпускает не только обувь, а и рюкзаки, головные уборы и прочее, созданные модели могут стать очередным успешным ходом в модных продажах. А для Музея — это шанс показать творчество известного художника еще большему количеству публики.

В моделях новой коллекции можно увидеть отображение таких гениальных работ Ван Гога, как: «Цветущие ветки миндаля» «Подсолнухи»

«Старый виноградник и крестьянка», элементы «Писем» художника к брату Тео"Череп" и другие В продаже уникальные аксессуары будут с 3 августа нынешнего года на сайте Vans и в магазине Музея.